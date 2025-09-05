Με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων έγιναν γνωστά όλα τα ζευγάρια της φάσης των 16 στο Eurobasket.

Εκεί θα βρίσκεται και η Εθνική μας ομάδα. Η γαλανόλευκη επικράτησε της Ισπανίας και πήρε το πιο βατό μονοπάτι που θα μπορούσε. Το Ισραήλ θα είναι ο αντίπαλος της στη φάση των 16 και μετά εφόσον προκριθεί θα παίξει με τον νικητή του Λιθουανία – Λετονία.

Εφόσον τα καταφέρει και εκεί τότε θα μπει στη ζώνη των μεταλλίων όπου λογικά θα βρει στα ημιτελικά την Τουρκία.

Ακριβώς από κάτω μπορείτε να δείτε όλα τα ζευγάρια στη φάση των 16, αλλά και το δρόμο μέχρι τον τελικό.

Τα ζευγάρια στη φάση των 16

Λιθουανία – Λετονία

Γερμανία – Πορτογαλία

Τουρκία – Σουηδία

Σερβία – Φινλανδία

Ελλάδα – Ισραήλ

Πολωνία – Βοσνία

Ιταλία – Σλοβενία

Γαλλία – Γεωργία

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό του Eurobasket