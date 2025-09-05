Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κοντά στο σημείο βρίσκονται αρκετές πολυκατοικίες επί της οδού Ελευσινίων.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική. Παράλληλα, στο κτήριο υπάρχει ένα εγκλωβισμένο άτομο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο σημείο για την κατάσβεση δίνουν μάχη με τις φλόγες 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ελευσίνιων στο δήμο Αθηναίων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

Επιπλέον, η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει την πρόσβαση.