Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Ήχησε το 112
Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους τους οποίους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χορτιάτης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
🆘 Wildfire in the area of #Chortiatis of the regional unit of #Thessaloniki
‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities
