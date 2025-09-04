Δύο εστίες φωτιάς σε δασική έκταση ανάμεσα στον Πολιχνίτο και στη Βρίσα της νότιας Λέσβου ξύπνησαν μνήμες από την μεγάλη πυρκαγιά του 2022, η οποία έκαψε μεγάλη έκταση στην ίδια περιοχή.

Η φωτιά που μαίνεται από τις 2 το μεσημέρι έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική περιοχή, αλλά και χαμηλή βλάστηση.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα της νήσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ «σι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλαιόκαστρο. Η εστία στην Κορώνη ελέγχεται, αλλά το μέτωπο του Παλαιοκάστρου κατευθύνεται προς Καμαρούδι, καίγοντας ελιές και δασική έκταση».

Ηχησε 112 για ετοιμότητα

Ας σημειωθεί ότι με μήνυμα 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι όλου του νησιού να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Προς το παρόν πάντως δεν απειλείται οικισμός ή άλλη κατοικημένη περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δυο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα από Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη και Σάμο, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου, αλλά και εθελοντές που δίνουν μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά σε γειτονικό πυκνό δάσος.