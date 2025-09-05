Ο 30χρονος γνώρισε την 79χρονη από τη Σουηδία μέσω Facebook, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, Ο ίδιος φέρεται να «πούλησε» έρωτα στη γυναίκα και στη συνέχεια την κράτησε αιχμάλωτη για 40 ημέρες στο σπίτι του στην Ξάνθη.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, ο νεαρός απέσπασε όλα τα χρήματα της γυναίκας, καθώς και την κακομεταχειριζόταν συστηματικά. Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μετά από σήμα της Ιντερπόλ και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 79χρονη έκανε προσπάθειες να καλέσει το 112, ωστόσο ο άνδρας το αντιλήφθηκε και της πήρε το κινητό. Έπειτα η γυναίκα κατάφερε να στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τις σουηδικές Αρχές. Στη συνέχεια, η Ιντερπόλ ενημέρωσε σήμα στην ΕΛ.ΑΣ..

Η αστυνομία Ξάνθης πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 30χρονου και εντόπισε τη γυναίκα κλειδωμένη και σε κακή κατάσταση. Η ίδια μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές στο σώμα της.

Η 79χρονη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία. Ο 30χρονος θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.