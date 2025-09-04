Μια νέα σελίδα για την ανώτατη εκπαίδευση στη Κύπρο ανοίγει με την έγκριση της πιστοποίησης των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο τη λειτουργία παραρτήματος στη χώρα.

Όπως ανέφερε, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για πρώτη φορά δημιουργείται η δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων Πανεπιστημίων στην χώρα. «Το αρχαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, με ιστορία από το 1837, έλαβε την πιστοποίηση λειτουργίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εγκαινιάζοντας μια εξέλιξη με θεσμικό, πολιτικό και αναπτυξιακό βάρος αλλά και με ιδιαίτερη αξία για τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα. Πρόκειται για το πρώτο παράρτημα Πανεπιστημίου που θα λειτουργήσει στη χώρα μας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και εδραιώνοντας τη στρατηγική που έχουμε εκπονήσει ως Κυβέρνηση για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η σχετική νομοθετική ρύθμιση που προώθησε η Κυβέρνηση κατέστησε δυνατή αυτή την εξέλιξη, η οποία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός αλλά θέτει τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην ακαδημαϊκή και ερευνητική ζωή της χώρας.

«Η στρατηγική μας για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης αποκτά πλέον χειροπιαστή μορφή, με την Κύπρο να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και να καθίσταται πόλος έλξης για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ –ενός κορυφαίου Πανεπιστημίου στο οποίο έχουν σπουδάσει χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές– αποτελεί όχι μόνο το πρώτο βήμα, αλλά και το συμβολικό ξεκίνημα ενός νέου πλαισίου που ανοίγει τον δρόμο για την έλευση και άλλων Πανεπιστημίων στην Κύπρο.

«Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη ορόσημο στην περαιτέρω μετεξέλιξη της χώρας μας σε περιφερειακό κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή μας εικόνα. Είναι επίσης μία ακόμα απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, καθώς εκτός των πολύ καλών Πανεπιστημίων που ήδη λειτουργούν, αποτελούμε πλέον πόλο έλξης για κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι σαφές ότι η στρατηγική της Κυβέρνησης και στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλη την κυπριακή κοινωνία», κατέληξε ο κ. Λετυμπιώτης.