Εδώ και πάρα πολύ καιρό σχεδόν έπειτα από κάθε επίσκεψη του σημερινού υπουργού Υγείας σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας ή μια υγειονομική δομή, βλέπει το φως του Διαδικτύου ένα φωτογραφικό κοντράστ με δύο εικόνες: Στη μία απαθανατίζεται ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς, το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ, που είναι εξ εκείνων που πιστώνονται την καθιέρωση του ΕΣΥ, να περιβάλλεται και να αποθεώνεται από το προσωπικό των νοσοκομείων που επισκεπτόταν.

Στην άλλη απεικονίζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης να καβγαδίζει και να αποδοκιμάζεται από εργαζομένους στον χώρο της υγείας.

Το χιλιοπαιγμένο αυτό μοτίβο, το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα ήδη από την πρώτη θητεία που είχε στο συγκεκριμένο υπουργικό πόστο ο κ. Γεωργιάδης ως στέλεχος στην κυβέρνηση Σαμαρά, το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται όλο και συχνότερα στη δεύτερη κατά σειράν θητεία που διανύει στο υπουργείο Υγείας ο προερχόμενος από τον ΛΑΟΣ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Μαζί, όμως, με τη συχνότητα των επεισοδίων μέσα και έξω από τα νοσοκομεία, που προκαλεί η παρουσία του, αυξάνεται και η ένταση που καταγράφεται. Όπως αυτή που σημειώθηκε χθες έξω από το νοσοκομείο Δράμας και οδήγησε στην αναβολή της επίσκεψης εκεί του υπουργού Υγείας.

Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον… pic.twitter.com/QMO0QDnngO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

Όσο και αν η ένταση ήταν δικαιολογημένη την περίοδο 2013 – 2014, κατά την οποία η χώρα βρισκόταν υπό το κράτος της μνημονιακής μέγγενης, που απαιτούσε περικοπές στα πάντα, το 2025 δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία για την επανάληψη τέτοιων φαινομένων.

Η χώρα πλέον έχει πρόσβαση σε αδιανόητου ύψους κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και δωρεές ιδιωτών, που επ΄ ουδενί δεν συγκρίνονται με τους περιορισμένους πόρους τους οποίους είχαν στη διάθεσή τους εκείνοι που έστησαν με μοναδική επιτυχία το Εθνικό Σύστημα Υγείας πριν από τέσσερις δεκαετίες.

Παρά ταύτα και σε πείσμα των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του κ. Γεωργιάδη, το σημερινό ΕΣΥ, δεν είναι στα καλύτερά του. Το γεγονός ότι ανακαινίζονται χώροι νοσηλείας που είχαν εγκαταλειφθεί επί χρόνια, δεν μπορεί να συνιστά αφορμή για πανηγυρισμούς.

Έστω και εμμέσως, ο ίδιος ο υπουργός παραδέχεται ότι το μόνιμο υγειονομικό προσωπικό είναι μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν. Η εφαρμογή ελαστικών εργασιακών σχέσεων και η πρόσληψη προσωπικού από πίνακες επικουρικών έχει αποδειχθεί ότι είναι ατελέσφορο μέτρο. Γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν σε οριακές συνθήκες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς τους.

Η Υγεία δεν είναι στα καλύτερα της

Και ενώ, κατά γενική ομολογία, η κατάσταση στην Υγεία δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να ήταν, τηρουμένων των αναλογιών, ο αρμόδιος υπουργός, κατά έναν περίεργο λόγο, αντί να καταβάλει προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης, αφού υπηρετεί έναν ευαίσθητο για την κοινωνική συνοχή τομέα, θα έλεγε κανείς ότι κάνει κάθε τι για να πυροδοτήσει το κλίμα.

Δεν χάνει ευκαιρία να προβεί σερ εμπρηστικές δηλώσεις, επιτιθέμενος σε όλους όσοι του ασκούν κριτική με τοξικούς χαρακτηρισμούς περί «συμμορίας της μιζέριας».

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία παλαιότερα αποδοκίμαζε τέτοιες συμπεριφορές, επειδή δημιουργούσαν πρόβλημα στον κεντροδεξιό προφίλ που ήθελε να φιλοτεχνήσει, δείχνει ότι, προϊόντος του χρόνου, συμφιλιώνεται με δηλώσεις αυτού του είδους, επειδή πλέον είναι δέσμια της στροφής που υποχρεώθηκε να κάνει προς απόψεις που συνάδουν με το ιδεολογικό «φορτίο» του κ. Γεωργιάδη.

Γι΄ αυτό και, κακά τα ψέματα, είναι λίγοι εκείνοι που πείθονται από τους ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας με τους οποίους μεταθέτει τις ευθύνες που του αναλογούν για την έκρυθμη κατάσταση που δημιουργείται σχεδόν σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί.

«Πρέπει να καταλάβουν ότι εγώ στα νοσοκομεία δεν πηγαίνω για να τσακώνομαι, πηγαίνω για να βρίσκω λύσεις», υποστήριξε χθες μετά την ακύρωση της επίσκεψης του στη Δράμα που προκλήθηκε από τα επεισόδια που προηγήθηκαν.

Και μόνον η αναγνώρισή του ότι, μαζί τον προσκείμενο στο ΚΚΕ, πρόεδρο του Συλλόγου, «συσπειρώθηκε μία αντίδραση από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση, τη Νίκη, το ΠαΣοΚ κ.λπ. που είχαν βάλει εκεί μικρόφωνα, κάμερες και ετοίμαζαν αντιπολιτευτικό σόου», δείχνει την πολιτική απομόνωση του κ. Γεωργιάδη.

Αρκεί βεβαίως να βρεθεί κάποιος να του επισημάνει ότι «όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες». Και επίσης ότι γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν θα γίνει ποτέ δεκτός σε νοσοκομείο όπως γινόταν ο Γιώργος Γεννηματάς.