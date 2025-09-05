Περί την μία ώρα κράτησε η συνάντηση μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοίκησης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Και τελικώς έκλεισε η συμφωνία, σύμφωνα με την οποία πρόκειται να επαναληφθεί το «πρόγραμμα» μείωσης των τιμών, όπως συνέβη πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο.

Δεν είναι σαφές πόσοι θα είναι οι κωδικοί των οποίων οι τιμές θα μειωθούν, γι’ αυτό ο κ. Θεοδωρικάκος απέφυγε να αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε τον αριθμό των «1.000 προϊόντων», όπως έλεγε τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η μείωση αφορούσε σε 705 κωδικούς προϊόντων, από 5% ως και 15%, ενώ στο «πρόγραμμα» συμμετείχαν 66 εταιρείες.

Το πρόγραμμα

Η διοίκηση του ΣΕΒΤ δεσμεύτηκε ότι θα ενημερώσει τα μέλη της για την επιθυμία του υπουργού Ανάπτυξης – δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο – και θα τα καλέσει να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, ερχόμενα σε συζητήσεις με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.

Στο «πρόγραμμα» θα συμμετάσχουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ ιδία βούληση ενισχύοντας το ποσοστό της έκπτωσης που θα παρέχουν οι προμηθευτικές τους εταιρείες.

Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας ήδη όλες σχεδόν οι εταιρείες έχουν διαμορφώσει τα «προωθητικά τους πακέτα» μέχρι το τέλος του χρόνου, τα οποία μάλιστα είναι ισχυρά. Και τούτο διότι, όπως είναι γνωστό, το τελευταίο τετράμηνο είναι και το πιο «ζεστό» από πλευράς πωλήσεων.

Εξηγούσαν, λοιπόν, μιλώντας προς τον ΟΤ ότι είναι πιθανόν ορισμένες προσφορές να αναδιαμορφωθούν έτσι ώστε οι εταιρείες να θέσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα κατά την επιθυμία του υπουργού Ανάπτυξης. Αναφορικά με το θέμα του κώδικα δεοντολογίας, που διέπει το πλαίσιο των προσφορών, οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι αν σε κάποια προϊόντα έχουν γίνει προσφορές, θα είναι δύσκολο αυτά τα προϊόντα να συμμετάσχουν στο «πρόγραμμα», κυρίως διότι δεν είναι δυνατόν η επιπλέον έκπτωση να «πέσει» πάνω στην έκπτωση της προσφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 26 Αυγούστου ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε και με την διοίκηση της Ένωσης Σούπερ μάρκετ Ελλάδος, θέτοντας της υπόψη την ανάγκη μείωσης των τιμών.

Παράλληλα, όπως έγραψε ο ΟΤ, στο διάστημα των τελευταίων μηνών η ΔΙΜΕΑ έχει πραγματοποιήσει δύο ελέγχους στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ σχετικά με το μικτό περιθώριο κέρδους – έχει καταργηθεί η σχετική ρύθμιση – και έναν ακόμη έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις προσφορές.

