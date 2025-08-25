Ψυχρή και απαθής παραμένει η Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, η οποία μοιράζεται το κελί με την Κύπρια από την Λάρισα που κατηγορείται πως κακοποιούσε τα παιδιά της και μια άλλη γυναίκα που κατηγορείται ότι βίαζε τα εγγόνια της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου διατηρεί χαμηλό προφίλ, είναι φανερά αδυνατισμένη και ο προαυλισμός της γίνεται μέσα στους διαδρόμους της φυλακής. Δύο ώρες το πρωί και μία ώρα το βράδυ. Τα μοναδικά επισκεπτήρια που είχε η Ειρήνη Μουρτζούκου ήταν από τον δικηγόρο της, τους θείους της, τον αδελφό του πατέρα της και την σύζυγο του, που της πήγαν κάποια προσωπικά αντικείμενα και ρούχα.

«Δεν θα είναι μόνο εκείνη κατηγορούμενη»

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, ανέφερε πως η κατηγορούμενη τις πρώτες ημέρες που βρέθηκε στις φυλακές αντιμετώπισε μικρά επεισόδια, όμως, όπως επεσήμανε, τώρα η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί.

«Πεισματικά αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της με την περίπτωση του Παναγιωτάκη» είπε ο κ. Αλεξανδρής και εξέφρασε την εκτίμηση του πώς στο επόμενο διάστημα θα σημειωθούν εξελίξεις. «Η πεποίθηση μου είναι ότι δεν θα είναι μόνο η Μουρτζούκου κατηγορούμενη για τις υποθέσεις αυτές» συμπλήρωσε.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου η 25χρονη θα υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο τις επόμενες ημέρες που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

«Η Ειρήνη έχει πει στην απολογία της ότι στη μείζονα υπόθεση καταλυτικό ρόλο έχει παίξει ένας άλλος άνθρωπος, δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Παναγιωτάκη» κατέληξε ο δικηγόρος.