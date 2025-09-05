Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και αφορούν τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Το νέο πόρισμα δείχνει ότι ο θάνατος του ήταν δολοφονία και συγκεκριμένα γίνεται λόγος για ασφυκτικό θάνατο.

Ο παθολογοανατόμος Σάκης Ανεστάκης, σύμφωνα με το MEGA, στο νέο πόρισμά του καταγράφει δύο σοβαρά λάθη που έγιναν από τους προηγούμενους παθολογοανατόμους.

Όπως επισημαίνει, δεν υπήρξε «εγκολεασμός εντέρου», αλλά σήψη, ενώ παράλληλα η αναφορά σε «υποξία» (ότι το σώμα δεν είχε οξυγόνο αρκετές ώρες πριν πεθάνει) δεν ισχύει, καθώς όλα δείχνουν ότι έγιναν κοντά στο χρόνο θανάτου του μικρού Παναγιώτη.

Κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών επισκέφτηκε την Ειρήνη Μουρτζούκου στις φυλακές, με την κατηγορούμενη να μην απαντά σε καμία ερώτηση, επιμένοντας πως δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατό του. Η έρευνα συνεχίζεται.