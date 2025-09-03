Τη δική του τοποθέτηση έδωσε στη δημοσιότητα ο αρχιμανδρίτης και εφημέριος της Ενορίας Στερνών, Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, μετά τις αναφορές που φέρουν το όνομά του να εμπλέκεται σε δικογραφία για την υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης».

Ο Αρχιμανδρίτης κάνει λόγο για «σκοτεινούς κύκλους» που επιχειρούν να τον στοχοποιήσουν, ενώ τονίζει ότι ουδέποτε ζήτησε μεσολάβηση ή πρόσφερε ανταλλάγματα για την εκλογή του.

«Είδα τις τελευταίες ημέρες να διακινούνται αποσπασματικά και χωρίς συνοχή διάλογοι που αφορούν κατά κύριο λόγο τρίτα πρόσωπα και επιχειρούν με αίολο τρόπο να με εμπλέξουν κι εμένα», σημείωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η επικοινωνία του με άτομο που τελικά εμπλέκεται στην αστυνομική έρευνα δεν είχε καμία σχέση με παράνομες δραστηριότητες.

Ο ίδιος υπογράμμισε:

Δεν παρέδωσα ποτέ ιερά λείψανα ως αντάλλαγμα. «Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ουδέποτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της εκκλησιαστικής τάξης», τόνισε.

Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στην εκκλησιαστική ζωή. Όπως εξήγησε, «είναι μέλος του ποιμνίου, το οποίο αντιμετωπίζω χωρίς διάκριση» και δεν γνώριζε αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Απόλυτος σεβασμός προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Αρχιμανδρίτης έκανε λόγο για «σκοτεινούς κύκλους» που επιδιώκουν να θίξουν τον Πατριάρχη και τον θεσμό, τονίζοντας ότι η προσωπική του σχέση με τον Οικουμενικό Θρόνο δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο αμφισβήτησης της ενότητας της Εκκλησίας.

Κλείνοντας, ο Μελχισεδέκ Αμπελικάκης σημείωσε ότι «ουδέποτε έλαβε πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή του» και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις που αντιβαίνουν στο σχήμα του και στη θέση του στην Εκκλησία.

Το απόσπασμα της δικογραφίας

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, στο σκέλος της που αφορά στην καταπάτηση και πώληση έκτασης, η οποία ανήκει στη Μονή Αγίας Τριάδας Χανίων και μετέπειτα τους εκβιασμούς, ώστε να μη διεκδικήσει πίσω την καταπατημένη έκταση των 175 στρεμμάτων το Μοναστήρι (που στο μεταξύ είχαν πουλήσει τα δύο αδέλφια σε ισραηλινούς επιχειρηματίες):

Ο ένας εκ των ξενοδόχων- κατηγορούμενων ως εγκεφάλων της μαφίας της Κρήτης διαπιστώνεται ότι διατηρεί επαφές με συγκεκριμένο αρχιμανδρίτη, τον Μελχισεδέκ ο οποίος έχει τη φιλοδοξία να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, εκλογή που έχει προγραμματισθεί να γίνει τον Οκτώβριο. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ξενοδόχος, προκειμένου να μεσολαβήσει για την εκλογή του συγκεκριμένου αρχιμανδρίτη, του ζητά ως αντίτιμο τμήμα…. Ιερών οστών του Αγίου Λαζάρου που έχει ο ιερωμένος στην κατοχή του.

Στις 12 Αυγούστου, ο ξενοδόχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο. Του μιλάει για τον αρχιμανδρίτη και υποστηρίζει ότι είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους.

Δεν παραλείπει να επισημάνει στον κ. Καμμένο ότι ο αρχιμανδρίτης είναι ιδιαίτερα αγαπητό, φιλικό του πρόσωπο. Μάλιστα, δράττεται της ευκαιρίας και ζητά από τον πρώην υπουργό να επικοινωνήσει ο ίδιος ο αρχιμανδρίτης μαζί του, πλην όμως ο κ. Καμμένος αρνείται την άμεση επικοινωνία την δεδομένη χρονική στιγμή και λέει στον κατηγορούμενο ξενοδόχο να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη τη βεβαιότητά του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «το ελέγχει απόλυτα».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο κατηγορούμενος στέλνει μήνυμα στον Πάνο Καμμένο με το όνομα του αρχιμανδρίτη και τη φράση «για δεσπότης Χανίων». Ο κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της κρητικής μαφίας επικοινωνεί στη συνέχεια με τον αρχιμανδρίτη και του μεταφέρει τις διαβεβαιώσεις Καμμένου.

Ο αρχιμανδρίτης ζητά από τον ξενοδόχο να επιμείνει ώστε ο πρώην υπουργός να πιέσει άμεσα, «αφού οι κινήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου» και δεν παραλείπει να ευχαριστήσει για τη δωρεά του σημερινού κατηγορούμενου στην εκκλησία.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο ξενοδόχος σε άλλη επικοινωνία του με τον αρχιμανδρίτη υποστηρίζει ότι είχε και δεύτερη επικοινωνία για το θέμα της εκλογής με τον κ. Καμμένο, ενώ στη συνέχεια διαπραγματεύεται με τον ιερωμένο για να καταφέρει να βρει κομμάτι του αυθεντικού Τιμίου Ξύλου…

Αναφέρεται ειδικότερα ότι ο Μελχισεδέκ υποστηρίζει ότι κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα αποδώσει στον ξενοδόχο γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου, το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του.

Ο ξενοδόχος ρωτάει τον Μελχισεδέκ αν είναι όντως γνήσιο το Λείψανο, ή αν είναι ψεύτικο από ζώο και ο Μελχισεδέκ, αστειευόμενος, του αναφέρει τη φράση «σκάσε ρε μαλ… μη λες μαλα…», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα, θα του αποδώσει ένα τεμάχιο.

Ο ξενοδόχος δράττεται της ευκαιρίας και ζητάει για δεύτερη φορά τεμάχιο του Τίμιου Ξύλου και ο Μελχισεδέκ του απαντάει ότι η ποσότητα που διαθέτει ο ίδιος είναι απειροελάχιστη και είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα σταυρό, και ότι την προμηθεύτηκε χάριν διαμεσολάβησης που πραγματοποίησε στο Φανάρι.