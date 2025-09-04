Τα γενέθλια της Google δεν πήγαν καλά σε πολλές περιοχές του κόσμου. Το πρωί της Πέμπτης έπεσαν όλες οι υπηρεσίες της με εκατομμύρια χρήστες να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Η αναζήτηση στον Chrome, το YouTube, το Gmail και όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες της Google τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Μικρότερης κλίματα προβλήματα φέρονται να έχουν το GoogleDrive, το GoogleChat, το GoogleMeet, μέχρι και το Google Maps και το Spotify.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων προβλήματα εντοπίζονται σε Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Κροατία, Σερβία και Ρουμανία.