Εμπόριο όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκρήξεις και απειλές είναι μερικά από όσα έκανε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Ο κοριός της ΕΛΑΣ έχει εντοπίσει τα βαθιά πλοκάμια που είχαν απλώσει τα μέλη της μαφίας στην αστυνομία, στην τοπική αυτοδιοίκηση ακόμη και στη δικαιοσύνη.

Από τις συνομιλίες που κατέγραψε τη δράση της μαφίας των Χανίων, εκτός από την αστυνομία και την εκκλησία, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, επιχείρησε να ασκήσει επιρροή ακόμη και σε δικαστικούς λειτουργούς με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση έγκλειστου αστυνομικού για υπόθεση εκβιασμού. Η αστυνομία στην Κρήτη και οι διαρροές

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», σε κατάθεση γίνεται αναφορά ότι ο μεγαλέμπορος ναρκωτικών που συνδέεται με το κύκλωμα έπαιρνε κοκαΐνη από φίλο του αστυνομικό. Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός τον προμήθευε ναρκωτικά που είχαν κατασχεθεί στο αστυνομικό τμήμα.

Σε άλλη κατάθεση αναφέρεται ότι ο έμπορος ναρκωτικών είχε μυστικές συναντήσεις με άλλο αξιωματικό της αστυνομίας, από τον οποίο λάμβανε πληροφορίες για τις κινήσεις των Αρχών.

Ακόμη, υπάρχει καταγγελία πως ο αρχηγός του κυκλώματος στην Κρήτη γνωστοποιούσε σε αστυνομικούς ότι θα χτυπήσει κάποιον αντίπαλό του με μπράβους και ζητούσε να μην παρέμβει η αστυνομία.

Τέλος, σημειώνεται πως επί χρόνια η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούσε να εξαρθρώσει το κύκλωμα.

Η εμμονή και το «πάγωμα» του συμβόλαιο θανάτου

Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο «Πατομπούκαλος» είχε εμμονή με τον αστυνομικό. Αυτός ήταν και ο λόγος που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του. Όπως αποκάλυψε φίλη του στις Αρχές, σχεδίαζε ακόμα και συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του.

«Μου είπε ο «Πατομπούκαλος» πως ήθελε να κάνει συμβόλαιο στον αστυνομικό. Εννοούσε πως θέλει να τον εκτελέσει. Εγώ του εξήγησα ότι αυτό είναι παράλογο, πως ο αστυνομικός έκανε απλά την δουλειά του και πως εάν τον σκότωνε θα τον κυνηγάγανε για χρόνια. Ο «Πατομπούκαλος είχε πάθει εμμονή μαζί του και ήθελε οπωσδήποτε να του κάνει κακό», είπε.

Μέλη της μαφίας των Χανίων, είχαν απλώσει τα δίχτυα τους και σε επιχειρήσεις. Μάλιστα, στόχος τους ήταν να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα, από τις έκνομες ενέργειες που έκαναν.

Ψάχνουν τις διαδρομές του χρήματος μακριά από την Κρήτη

Την ίδια ώρα οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναζητούν τις κρυφές διαδρομές του μαύρου χρήματος. Πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να εντοπίσουν μέχρι που έφταναν τα πλοκάμια του κυκλώματος στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Μάλιστα, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών από άλλες χώρες.

Ηδη με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση μπήκαν στο στόχαστρο και δεσμεύονται.

Σήμερα απολογούνται οι πρώτοι 17 κατηγορούμενοι

Η ώρα των απολογιών έφτασε και οι 90 κατηγορούμενοι θα κληθούν από σήμερα να καταθέσουν για τις πράξεις τους.

Το πρωί της Πέμπτης (04/09) αναμένεται να φτάσουν στα δικαστήρια Χανίων οι πρώτοι 17 κατηγορούμενοι. Μετά το τέλος των απολογιών τους ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν πόσοι από αυτούς θα προφυλακιστούν.

Την Παρασκευή (05/09) αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 16 κατηγορούμενοι.