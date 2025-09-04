Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2025, το 5o μεγάλο συνέδριο του Economist, με θέμα “South-east Europe as a bridge of co-operation and growth”, το οποίο πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελλίδης και φιλοξενεί υψηλόβαθμους αξιωματούχους και διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρώτος ομιλητής είναι ο ιδιοκτήτης της Capital Maritime & Trading Corp Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος θα αναλύσει το πώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, τη ναυτιλία και το εμπόριο.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκεται η συζήτηση με τίτλο “Europe and Britain in a multipolar world”, που εστιάζει στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αλλά και τις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας.

Στην εν λόγω θεματική, ο Μπόρις Τζόνσον, πρώην πρωθυπουργός του ΗΒ, θα τοποθετηθεί σχετικά με τη στρατηγική της Ευρώπης στις εν λόγω εξελίξεις και το ενδεχόμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία.

Το διήμερο μεγάλο συνέδριο του Economist αναμένεται να αναδείξει κρίσιμες παραμέτρους για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη και της διεθνούς οικονομίας.

Μπορείτε να δείτε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα