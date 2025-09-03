Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. για λαθρεμπόριο καυσίμων. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ) – γνωστό και ως ελληνικό FBI – κάνει ελέγχους σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, που έγινε σε συνεργασία με ΑΑΔΕ, ΔΕΕ, ΣΕΚ, τις διευθύνσεις ανάπτυξης των περιφερειών και τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες στις παραπάνω περιοχές.

Μέχρι στιγμής το ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 20 συλλήψεις, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ. Προς το παρόν έχει διαπιστωθεί απάτη σε βάρος πελατών για φοροδιαφυγή με τη χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε και έχει κατασχέσει μεγάλα χρηματικά ποσά, λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισροών-εκροών καθώς και ποσότητες υγρών καυσίμων, που προέρχονταν από λαθρεμπόριο..

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τις πληροφορίες, πρόκειται για πρατήρια που πείραζαν το σύστημα εισροών-εκροών των καυσίμων και έκλεβαν στην αντλία.