Η ταινία «Η Ζωή του Τσακ» (The Life of Chuck), σε σκηνοθεσία του Mike Flanagan, είναι μια πρωτότυπη προσαρμογή της ομώνυμης νουβέλας του Stephen King. Mike Flanagan – Stephen King. Όταν σκέφτεστε μία τέτοια συνεργασία, η πρώτη σκέψη είναι πιθανόν ο τρόμος. Ο Αμερικανός συγγραφέας είναι διάσημος για μυθιστορήματα όπως τα «Αυτό», «Η Λάμψη» και «Misery», ενώ ο Αμερικανός σκηνοθέτης βρίσκεται πίσω από τα πιο επιτυχημένα θρίλερ της τελευταίας δεκαετίας, όπως τα «Oculus» (2013), «The Haunting of Hill House» (2018) και «Doctor Sleep» (2019).

Ωστόσο, η τελευταία τους συνεργασία αφήνει για λίγο το είδος που τους έκανε διάσημους, υιοθετώντας αντ’ αυτού έναν πιο φιλοσοφικό, στοχαστικό και ανθρώπινο τόνο.

Μιλώντας για τη σκηνοθεσία, ο Flanagan επιλέγει να μας πει την ιστορία αντίστροφα, από το τέλος στην αρχή. Αυτή η μη-γραμμική αφήγηση δίνει στην ταινία μια μοναδική δομή, καθώς ο θεατής ανακαλύπτει σταδιακά τις σημαντικές στιγμές και τις σχέσεις που διαμόρφωσαν τη ζωή και εν τέλει τον ίδιο τον πρωταγωνιστή Charles “Chuck” Krantz. Ο σκηνοθέτης εστίασε στις λεπτές ανθρώπινες στιγμές, δημιουργώντας μια ταινία που είναι ταυτόχρονα βαθιά συγκινητική και ανατρεπτική, εξερευνώντας θέματα όπως η θνητότητα, η αγάπη και η σημασία των μικρών στιγμών.

Σε αυτό το νοσταλγικό flashback αποκαλύπτεται το νόημα της ζωής μόνο όταν την κοιτάς από την τελευταία της στιγμή.

Αυτή η συναισθηματική προσέγγιση, με τη βαθιά ανθρώπινη ατμόσφαιρα και τους ιδιαίτερους πλην καθημερινούς χαρακτήρες, προσφέρει μια αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία, κάτι που δεν είναι μία αυθαίρετη προσωπική τοποθέτηση αλλά μία διαπίστωση μετά και τη θριαμβευτική παρουσία της ταινίας στο φεστιβάλ του Τορόντο.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF), τον Σεπτέμβριο του 2024, η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη την αμφιλεγόμενη νουβέλα του Stephen King.

Να τονίσουμε ότι το φεστιβάλ του Τορόντο δεν είναι απλά μία γιορτή του σινεμά αλλά ένα βαρόμετρο της επιτυχίας και της διεθνούς πορείας της ταινίας, ένας αξιόπιστος προάγγελος των Όσκαρ, με το βραβείο του κοινού (People’s Choice Award) που απέσπασε η ταινία να είναι ο πιο ισχυρός δείκτης. Από το 2012, κάθε νικητής του κορυφαίου βραβείου του φεστιβάλ έχει λάβει υποψηφιότητα για Καλύτερη Ταινία στα Βραβεία της Ακαδημίας.

Όπως το λέει και το όνομά του, το εν λόγω βραβείο, ψηφίζεται από το ίδιο το κοινό που γεμίζει τις αίθουσες. Δεν είναι μια απόφαση των κριτικών, αλλά μια ειλικρινής αποδοχή και «ψήφος εμπιστοσύνης» από τους θεατές. Και η ιστορία έχει δείξει πως αυτή η διάκριση οδηγεί σχεδόν πάντα σε υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Από το «Nomadland» και το «Green Book» μέχρι το «American Fiction» της περσινής χρονιάς, ο δρόμος από το Τορόντο στα βραβεία της Ακαδημίας είναι στρωμένος με τις ψήφους του κοινού.

Παρόλα αυτά, διαβάζοντας στον διεθνή τύπο, η πορεία της ταινίας δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, καθότι προκάλεσε μια έντονη διαμάχη στον κόσμο των κριτικών. Κάποια μέσα, όπως η The Washington Post επαίνεσε την ταινία για τον «συναισθηματικό της πλούτο» και τις ερμηνείες, το Variety επαίνεσε επίσης τις «δυνατές εναλλαγές τόνου της ταινίας, ανάμεσα στον τρόμο και την ωμή συναισθηματικότητα, που λειτουργούν με εκπληκτική ακρίβεια, το πλήθος των διασκεδαστικών δευτερευόντων χαρακτήρων που υποδύονται ηθοποιοί που συνεργάζονται συχνά με τον Flanagan, και την γενική απόρριψη του κυνισμού ακόμα και μπροστά στην απελπισία». Κάποια άλλα μέσα όπως οι New York Times επέκριναν την ταινία για τον τόνο της, τον τρόπο που αναμιγνύει το συναίσθημα με το υπερφυσικό και την εκτεταμένη έκθεση των χαρακτήρων.

Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα: Τι έχει μεγαλύτερη αξία για εσάς; Η αυθόρμητη συναισθηματική σύνδεση του κοινού με έναν ήρωα ή οι τεχνικές, ενίοτε εξεζητημένες παρατηρήσεις από κάποιους κριτικούς; Μήπως η ταινία μίλησε στην καρδιά των θεατών επειδή τα θέματα που διαπραγματεύεται -η αγάπη, η απώλεια, η ανθρώπινη εμπειρία απέναντι σε ένα σύμπαν που καταρρέει- είναι πιο επίκαιρα από ποτέ;

Από τη μέχρι τώρα πορεία της, η ταινία κατάφερε να αγγίξει τον κόσμο, δημιουργώντας ένα κύμα από θετικά σχόλια στο διαδίκτυο και στις συζητήσεις. Ακόμα και αν δεν την αγάπησαν όλοι, η πλειοψηφία των κριτικών συμφωνεί πως πρόκειται για μια συγκινητική και αισιόδοξη μεταφορά ενός από τα πιο «φωτεινά» παραμύθια του Stephen King. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους εξαιρετικούς Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan και τον θρυλικό Mark Hamill, κατάφερε να απορρίψει τον κυνισμό μπροστά στην απελπισία, και να προσφέρει μια νέα ματιά στην ανθρωπότητα.

Μετά το Τορόντο, η «Ζωή του Τσακ» ταξίδεψε στο λαμπερό Λος Άντζελες. Συγκεκριμένα, στις 2 Ιουνίου 2025, πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της στο Hollywood Legion Theater, με όλο το καστ να είναι παρόν, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής πορείας της ταινίας. Ο γοητευτικός Tom Hiddleston, κομψός με το μπλε του κοστούμι, πόζαρε δίπλα στους συμπρωταγωνιστές του, με φόντο το Χόλιγουντ που την υποδέχθηκε με ενθουσιασμό. Η ταινία βγήκε σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 6 Ιουνίου, προτού επεκταθεί σε όλη τη χώρα στις 13 Ιουνίου.

Και τώρα, το κινηματογραφικό ταξίδι συνεχίζεται, φέρνοντας την ταινία στην Ελλάδα, για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της στην Αθήνα. Η «Ζωή του Τσακ» δεν είναι απλώς μια νέα ταινία που έρχεται στις αίθουσες. Φέρνει μαζί της όχι μόνο μια ιστορία, αλλά και μια συζήτηση που θα κάνουμε πρωτίστως με τον εαυτό μας και στη συνέχεια με τους ανθρώπους μας. Είναι μια αμφιλεγόμενη απαγγελία για την ανθρώπινη ψυχή, μια ωδή στη μνήμη, στη χαρά και στη θλίψη της ανθρώπινης ύπαρξης, μια ιστορία που διανύει τους τελευταίους μήνες χιλιάδες χιλιόμετρα, από τα βραβεία και τις κριτικές μέχρι να φτάσει επιτέλους σε εμάς.

Από 04/09 στους κινηματογράφους από το Cinobo.