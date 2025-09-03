H βρετανογενής φίρμα δίνει στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από δύο νέα πρωτότυπα μοντέλα τα οποία θα παρουσιάσει με σάρκα και οστά στην έκθεση του Μονάχου και συνδέουν τον κόσμο της αυτοκίνησης με τον κόσμο της μόδας με τρόπο απολύτως ταιριαστό με τον lifestyle χαρακτήρα της ΜΙΝΙ.

Τα δύο πρωτότυπα έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με το fashion brand, Deus Ex Machina το οποίο με τη σειρά του αντλεί την έμπνευσή του για τις δημιουργίες του από τον κόσμο του αθλητισμού, μηχανοκίνητου και μη και των αγωνιστικών μοτοσικλετών, «δένοντας» ιδανικά με τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα της MINI.

To πρώτο πρωτότυπο με την ονομασία The Skeg βασίζεται στο ηλεκτρικό MINI JCW και αντλεί τις επιρροές του από το surf. Οι πιο παρατηρητικοί εκτός από τους διογκωμένους θόλους, το πανταχού παρών fiberglass με το ακατέργαστο φινίρισμα, από το οποίο αποτελούνται οι θόλοι, το spoiler και η οροφή, θα επισημάνουν τα χαρακτηριστικά πριτσίνια που συναντάμε στο σύμπαν των υδάτινων σπορ. Πλην της αισθητικής, η χρήση του fiberglass έχει μειώσει το συνολικό βάρος της κατασκευής και κατά 15% σε σχέση με το γνώριμο JCW Electric.

Στα στοιχεία που επίσης ξεχωρίζουν συγκαταλέγονται οι φαρδείς τροχοί, τα pop χρώματα και η φωτιζόμενη γρίλια η οποία δεν αποκλείεται να βρει διέξοδο σε μοντέλα παραγωγής της ΜΙΝΙ στο μέλλον. Σύμφωνα με τις συστάσεις το πρωτότυπο διατηρεί στην αθέατη πλευρά του ανέπαφο το ηλεκτρικό σύνολο των 258 ίππων που εφοδιάζει και την μέχρι σήμερα γνωστή αντίστοιχη έκδοση.

Στο εσωτερικό, κυριαρχεί επίσης το fiberglass ενώ τα bucket καθίσματα επενδύονται με neoprene όπως επιβάλει ο… θαλασσινός χαρακτήρας του πρωτότυπου. Πίσω τους δεν βρίσκονται τα… πίσω καθίσματα αλλά δύο πρακτικές θήκες για καταδυτικές στολές και αντίστοιχο εξοπλισμό.

The Machina

Το δεύτερο concept, ονόματι The Machina, βασίζεται στην έκδοση βενζίνης του JCW και είναι πιο σαφές ως προς τις συνδέσεις του με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η έμπνευση για τους μεγάλους τροχούς και τους αντίστοιχους μεγέθους θόλους προέρχεται από το αμερικανικό Nascar. Τα κεντρικά φώτα ενσωματώνουν δύο οριζόντιες λωρίδες LED και συμπληρώνονται από μια σειρά τεσσάρων LED που συνήθως συναντάμε στα νυχτερινά ράλι. Την εικόνα συμπληρώνει μια κυψελοειδής ανοιχτή γρίλια με το λογότυπο Deus και ένα ευδιάκριτο splitter.

Η επιπλέον σειρά φωτιστικών σωμάτων αποτελεί αναφορά στην νίκη της ΜΙΝΙ στο θρυλικό ράλι του Monte Carlo. Tην εικόνα συμπληρώνουν μια ευμεγέθης αεροτομή σε συνδυασμό με ένα επιθετικό αεροδυναμικό διαχύτη που φιλοξενεί την κεντρικά τοποθετημένη απόληξη της εξάτμισης με δεδομένο ότι το μοντέλο βασίζεται στην βενζινοκίνητη έκδοση JCW.

Στα ενδότερα οι επιρροές από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ακόμα πιο σαφείς με τα bucket καθίσματα, το χαρακτηριστικό τιμόνι και το ψηλά τοποθετημένο χειρόφρενο να δίνουν τον τόνο.