Με μπόλικη δόση από το ιδιότυπο χιούμορ του μάς καλημερίζει σήμερα ο Αρκάς, Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο διάσημος σκιτσογράφος στο σημερινό του σκίτσο φιλοτεχνεί έναν άντρα αρκετά ευτραφή, ο οποίος – όπως προκύπτει από τα δικά του λεγόμενα – δεν είχε πάντα αυτό το βάρος.

Το τελευταίο διάστημα πρέπει να ήταν αρκετά απρόσεκτος με τη διατροφή του καθώς προσέθεσε αρκετά κιλά στο σώμα του – με αποτέλεσμα να δει μεγάλες αλλαγές. Τέτοιες που κανείς δεν τις φαντάζεται.

Και αυτό γιατί μαζί με την αύξηση των κιλών συνέβη και κάτι αρκετά παράδοξο που πραγματικά τον εξέπληξε.

Ακολουθεί το σκίτσο του Αρκά και η αναφορά του ήρωα του σκίτσου του, στη Λίτσα