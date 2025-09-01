Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς μετά τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε την ορεινή βορειοανατολική επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν. Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση από τις Αρχές την ώρα που οι διασώστες έψαχναν τα ερείπια των σπιτιών αναζητώντας επιζώντες.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων. Πρόκειται, άλλωστε, για μια περιοχή με διάσπαρτα χωριά που έχει μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

«Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι υψηλός, αλλά καθώς η πρόσβαση στην περιοχή είναι δύσκολη, οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμη εκεί», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν.

Εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Νατζιμπουλάχ Χανίφ, επικεφαλής της υπηρεσίας ενημέρωσης της επαρχίας. Ο αριθμός να αναμένεται να αυξηθεί καθώς έφταναν αναφορές από απομακρυσμένες περιοχές με λίγες οδικές συνδέσεις.

Οι διασώστες εργάζονταν σε διάφορες περιοχές της ορεινής επαρχίας, όπου ο σεισμός έπληξε τα μεσάνυχτα σε βάθος 10 χλμ. , ισοπεδώνοντας σπίτια από πηλό και πέτρα στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η στιγμή του σεισμού στο Αφγανιστάν