Με ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες ετοιμάζεται να μεταβεί στην Κίνα για την σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) και την στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης επί της Ιαπωνίας στο Πεκίνο, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως καταδεικνύεται τουλάχιστον από τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της Μόσχας, αλλά και με βάση αποκαλύψεις από το Reuters.

Προνομιακή στρατηγική συνεργασία με… φυσικό αέριο

Πιο συγκεκριμένα το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας την επικείμενη επίσκεψη, ανέφερε πως «οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας αντιπροσωπεύουν μια προνομιακή στρατηγική συνεργασία, της οποίας το δυναμικό απέχει ακόμη πολύ από το να αξιοποιηθεί πλήρως».

Την ίδια ώρα με τα παραπάνω, το Reuters επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρει ότι η Κίνα επιδιώκει να αγοράσει περισσότερο ρωσικό φυσικό αέριο μέσω ενός υπάρχοντος αγωγού, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την κατασκευή ενός δεύτερου αγωγού.

Θα αυξηθούν οι παραδόσεις, αλλά χωρίς νέο αγωγό

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο είναι απίθανο να επιτευχθεί πρόοδος κατά την διάρκεια της επίσκεψης όσον αφορά στο έργο του αγωγού Power of Siberia 2, αξίας 13,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα τροφοδοτεί με 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τη βορειοδυτική Κίνα και αντί αυτής της κατεύθυνσης οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην πιθανότητα να αυξηθούν στα 45 δισ κυβικά μέτρα οι αγορές φυσικού αερίου -φτάνουν τα 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα- μέσω του υπάρχοντος αγωγού Power of Siberia 1.

Το γεγονός πως η κινεζική ηγεσία δεν φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει την ανάπτυξη του αγωγού επιβεβαιώνει ότι ουσιαστικά το Πεκίνο είναι εκείνο που έχει το πάνω χέρι στην σχέση με την Ρωσία, καθώς το Power of Siberia 2 ήταν ένα πρότζεκτ που ήθελε να χρησιμοποιήσει η Μόσχα για να μπορεί να «παίζει» με το που θα διοχετεύσει το αέριο της Δυτικής Σιβηρίας, δηλαδή προς την Ευρώπη ή προς την… Ασία.

Η Ευρώπη «κλειστή», η Κίνα «κλείνει» σταδιακά

Με την ευρωπαϊκή αγορά κλειστή, εξαιτίας του πολέμου της Ουκρανίας και των μέτρων περιορισμού της Ρωσίας που έχουν λάβει οι Ευρωπαίοι, η απόφαση της Κίνας να μην προχωρήσει με το Power of Siberia 2 -έπειτα από διαφωνίες με την Μόσχα για το κόστος κλπ- ουσιαστικά ισοδυναμεί με «ήττα» του Βλαντίμιρ Πούτιν. Παρά ταύτα η δέσμευση του Πεκίνου που φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, αποτελεί μια κίνηση εξευμενισμού και καλής πίστης από την πλευρά του απέναντι στην Μόσχα.

Η αυξανόμενη εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου και η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Κίνας έχουν περιορίσει σημαντικά την κινεζική ζήτηση για ενέργεια απέξω. Όπως αναφέρει το Reuters, Gazprom και η China National Petroleum Corporation βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την αύξηση των προμηθειών μέσω του αγωγού Power of Siberia 1 κατά 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως από το 2031.

Σύμφωνα με το Reuters αυτή η νέα προμήθεια θα μπορούσε να αποφέρει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη Gazprom, με βάση την τιμή του φυσικού αερίου στα 250 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

Η Ρωσία πρόκειται επίσης να αρχίσει να προμηθεύει την Κίνα με φυσικό αέριο μέσω ενός αγωγού από τη νήσο Σαχαλίνη το 2027. Τα σχέδια προβλέπουν την προμήθεια 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως.

Πολύπλοκες οι διμερείς σχέσεις Κίνας- Ρωσίας

Σημειώνεται ότι προ μερικών μηνών πάντως και παρά το γεγονός ότι οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν τα τελευταία χρόνια δεσμευτεί για μια ειδική στρατηγική σχέση μεταξύ τους, απόρρητη έκθεση των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών σε εκτίμηση τους για την ισορροπία δυνάμεων με το Πεκίνο, αναφέρονταν στην Κίνα ως «ο εχθρός». Η αποκάλυψη της έκθεσης αυτής, καταδεικνύει ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο είναι σαφέστατα πιο πολύπλοκες από αυτό που προωθούν σαν εικόνα οι ηγέτες τους.