Ο πολωνός τενίστας, Καμίλ Μάιρζακ, μετά τη νίκη του επί του Κάρεν Κατσάνοφ στο US Open κατευθύνθηκε προς τις κερκίδες για την καθιερωμένη υπογραφή αυτόγραφων. Παιδιά, κατά κύριο λόγο, έτειναν τα χέρια τους για μια υπογραφή πάνω σε μπάλες και μπαλάκια του τένις. Δεν κύλησαν όλα ομαλά, ο κόσμος των κοινωνικών δικτύων «έπιασε δουλειά»

Το «επίμαχο» βίντεο δείχνει τον Μάιρζακ να βγάζει το καπέλο του και να το προσφέρει σε έναν μικρό θαυμαστή του με πυκνά ξανθά μαλλιά.

Εν ριπή οφθαλμού το καπέλο παρεκκλίνει της πορείας του και ο μικρός το χάνει από τα χέρια του και καταλήγει σε αυτά ενός κυρίου που στέκεται ακριβώς δίπλα του.

Παρά την αγανάκτιση του μικρού, το καπέλο δεν επέστρεψε ποτέ στον αρχικό παραλήπτη του.

Εκατοντάδες χρήστες κατέκριναν τη συμπεριφορά του άνδρα, ο οποίος πολύ γρήγορα ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για τον πολωνό επιχειρηματία Πιότρ Στσέρεκ, CEO γνωστής εταιρείας.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων τον χαρακτήριζαν «εγωιστή», «δειλό» και «τραγικό παράδειγμα ενηλίκου που στερεί χαρά από ένα παιδί».

Η σιωπή των πρώτων ημερών από πλευράς του «έσπασε» όταν των σχολίων ακολούθησε κύμα χαμηλών αξιολογήσεων στις σελίδες της επιχείρησής του. Οι αξιολογήσεις για την Drogbruk στο Gowork έχουν πέσει σε 1,4 αστέρια από 5.

Ώρα να απαντήσει να διορθώσει το λάθος του, θα έλεγε κανείς. Το πρώτο σκέλος το κρατάμε, το δεύτερο το πετάμε στα σκουπίδια. Η απάντηση ήρθε και πιο πολύ δυσαρέστησε παρά βελτίωσε την κατάσταση.

«Δεν το χρειαζόταν, είχε ήδη πέντε υπογραφές από όλους»

Ο Πιότρ Στσέρεκ απάντησε δημόσια, λέγοντας: «Το πρόσφατο περιστατικό στον αγώνα τένις προκάλεσε δυσανάλογη αναταραχή στο διαδίκτυο. Φυσικά, όλα έχουν να κάνουν με το περίφημο καπέλο. Ναι, το πήρα. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά όπως έχω πάντα πει, στη ζωή ισχύει το “πρώτος έρχεται, πρώτος εξυπηρετείται”.

Καταλαβαίνω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο.

Αν ήσασταν πιο γρήγοροι, θα το είχατε πάρει. Όσον αφορά στο μίσος στο διαδίκτυο, σας υπενθυμίζω ότι η προσβολή δημοσίου προσώπου υπόκειται σε νομική ευθύνη.

Όλα τα προσβλητικά σχόλια, οι συκοφαντίες και οι υπονοούμενες κατηγορίες θα αναλυθούν για να εξεταστεί η πιθανότητα να παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Τελικά, ψηλά το κεφάλι, τα καπέλα κάτω, λιγότερο δηλητήριο, περισσότερο αθλητικό πνεύμα».

Check out his statement TRANSLATION:

I did the right thing, I did the wrong thing, I stole his hat because I wanted to, but why would he need it if he already had five signatures from everyone? I also deserved something and it doesn’t mean that you should persecute my company… pic.twitter.com/oQDzO6M3qZ — Dandy Jim (@DandyJim_) August 29, 2025

Σε δεύτερη δήλωσή του είπε: «Έκανα το σωστό, έκλεψα το καπέλο του επειδή ήθελα, αλλά γιατί να το χρειαζόταν αφού είχε ήδη πέντε υπογραφές από όλους; Και εγώ άξιζα κάτι και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διώξετε την εταιρεία μου, γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτό».

Κουλτούρα της ακύρωσης, η σωστή επιλογή;

Θα μπορούσε να πει μια συγγνώμη; Θα μπορούσε. Ωστόσο, η κουλτούρα της ακύρωσης συμπαρασύρει ξερά και χλωρά, χάνοντας -ενδεχομένως- τη μεγάλη αξία της σε άκρως σοβαρά περιστατικά. Cancel για ένα καπέλο ενώ γύρω μας υπάρχουν βιασμοί, σεξουαλικές επιθέσεις, σεξιστικές συμπεριφορές και η λίστα είναι μακρά.

Η κίνηση του Στσέρεκ να αρπάξει το καπέλο από τα χέρια ενός παιδιού αλλά και εν συνεχεία η απάντησή του ήταν ένα κακομαθημένο ξέσπασμα ενός ανθρώπου με έλλειψη ενσυναίσθησης.

Η τοποθέτηση του νομικού εκπροσώπου του που έκανε για «διαπαιδαγωγητική κίνηση» και «μάθημα σεβασμού για τα δώρα» είναι κάτι παραπάνω από άστοχη. Με το «εκτός τόπου και χρόνου» περισσότερο εντός θέματος είμαστε.

Η κίνηση του Μάιρζακ

Την επόμενη ημέρα του ατυχούς περιστατικού, ο Μάιρζακ έσπευσε να διορθώσει την αδικία. Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram ζήτησε τη βοήθεια των φιλάθλων για να εντοπίσει το παιδί, τονίζοντας ότι διαθέτει αρκετά καπέλα και είναι έτοιμος να του στείλει ένα προσωπικό δώρο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο τενίστας επιβεβαίωσε πως το αγόρι εντοπίστηκε και το θέμα διευθετήθηκε.

«Είμαι εντυπωσιασμένος από τη δύναμη του διαδικτύου. Όλα καλά τώρα», έγραψε.

Ακολούθησε μάλιστα και ανάρτηση φωτογραφίας του παιδιού με τον Μάιχρζακ, από κοινού καθώς ο τενίστας τον συνάντησε για να του δώσει δια ζώσης το δώρο του.

Chapeau στον Μάιρζακ.