Ιδιαίτερα αυξημένη είναι το τελευταίο διάστημα η ένταση μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ, με τον πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Νικολάς Μαδούρο, να δηλώνει ότι μπορεί η χώρα του να αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει παρατηρηθεί στη Νότια Αμερική εδώ και έναν αιώνα, αλλά δεν θα υποκύψει μπροστά της.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Καράκας, ο Μαδούρο υποστήριξε ότι η Βενεζουέλα παραμένει «μια ειρηνική χώρα», ωστόσο κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον – Καράκας έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την ανάπτυξη μεγάλης ναυτικής δύναμης των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική και σε γειτονικά ύδατα.

Τι υποστηρίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση απειλών από λατινοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέγιο και άλλους αξιωματούχους, απορρίπτει τις αμερικανικές αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ναυτικές επιχειρήσεις αποτελούν πρόφαση για πιθανή επέμβαση. «Η Βενεζουέλα είναι μια ειρηνική χώρα», είπε ο Μαδούρο, «αλλά δεν θα γονατίσει μπροστά σε απειλές».

Το Καράκας απορρίπτει ως ανυπόστατους τους ισχυρισμούς ότι η πολιτική και στρατιωτική του ηγεσία εμπλέκεται σε διεθνές εμπόριο ναρκωτικών.

Στις αρχές Αυγούστου, οι ΗΠΑ διπλασίασαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο, στα 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για διασυνδέσεις με εγκληματικά δίκτυα.