Λίγες ώρες μετά τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων επί του θέματος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά – σπεύδει να τοποθετηθεί δηλώνοντας ότι το θέμα θα λυθεί μόνο εάν προσέλθουν προς συζήτηση όλες οι πλευρές. Και υπενθυμίζει τα δικαιώματα που έχει με βάση το Κανονικό δίκαιο στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

«Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στηρίζει πλήρως τὴν Σιναϊτική Ἀδελφότητα, ἀναγνωρίζοντας τὰ δικαιώματα τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπως αὐτὰ ἔχουν κατοχυρωθεῖ ἀπὸ τοὺς θεμελιώδεις κανονισμοὺς της καὶ διαφυλαχθεῖ στὴ μακραίωνη μοναστικὴ της παράδοση.

Ἡ στήριξη αὐτὴ ἐκφράζεται ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς πνευματικῆς καὶ κανονικῆς δικαιοδοσίας ποὺ ἀσκεῖ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἐπὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ.

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ, τὸ Πατριαρχεῖο, στηρίζει καὶ καλεῖ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ ὅλες τὶς σχετικῶς ἐμπλεκόμενες πλευρὲς σὲ συνεργασία, προκειμένου νὰ διασφαλισθεῖ ἡ κανονικὴ τάξη καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἑνότητα στὴν Ἱερὰ Μονή».