Ένας 28χρονος το έβαλε στα πόδια μόλις ειδε τους αστυνομικούς στην Κρήτη, καθώς εντοπίστηκε στη φυτεία κάνναβης σε σκηνή να φυλάει τσίλιες.

Με το που αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, ο 28χρονος δράστης βγήκε από τη σκηνή και όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει εξασφαλίσει το Βήμα, τρέχει για να διαφύγει της σύλληψης. Οι αστυνομικοί τον καταδιώκουν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον ακινητοποιούν.

Η φυτεία κάνναβης είχε στηθεί σε μια δύσβατη περιοχή στο φαράγγι, κρυμμένη στην κοίτη και στο πρανές. Εκεί οι καλλιεργητές είχαν φυτέψει 180 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία πότιζαν με λάστιχο που είχαν συνδέσει παράνομα σε δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Μέσα στη σκηνή του 28χρονου βρέθηκαν ήδη αποξηραμένα 438 γραμμάρια κάνναβης, εργαλεία και εφόδια.

Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν και τον 41χρονο συνεργό του, ο οποίος συνελήφθη σε τουριστική μονάδα. Στην κατοχή του βρέθηκαν φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Αστυνομίας, από τη φυτεία θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 90 κιλά κάνναβης, με κέρδος που θα ξεπερνούσε τα 180.000 ευρώ.



