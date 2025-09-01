Το Αφγανιστάν ζει ακόμα μία τραγωδία μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Ο αριθμός των θυμάτων ολοένα και μεγαλώνει και οι εκτιμήσεις ξεπερνούν τους 1000 νεκρούς.

Τουλάχιστον, τρία χωριά έχουν γίνει συντρίμμια και πολλοί άλλοι οικισμοί έχουν σπίτια τα οποία κατέρρευσαν. Γιατί, όμως, είναι τόσο φονικοί οι σεισμοί στο Αφγανιστάν;

Γιατί γίνονται τόσοι πολλοί σεισμοί στο Αφγανιστάν;

Οι σεισμοί συμβαίνουν όταν υπάρχει ξαφνική κίνηση κατά μήκος των τεκτονικών πλακών που συνθέτουν την επιφάνεια της Γης. Στα σημεία όπου οι πλάκες συγκρούονται δημιουργούνται ρήγματα.

Το Αφγανιστάν είναι πολύ επιρρεπές σε σεισμούς επειδή βρίσκεται πάνω σε μια σειρά ρήγματα στο σημείο συνάντησης της ινδικής και ευρασιατικής πλάκας.

Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σημειώθηκαν 10 σεισμοί μέτριου μεγέθους στο Αφγανιστάν και γύρω από αυτό, με μέγεθος 4 και άνω. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα είχαν σημειωθεί άλλοι δύο σεισμοί μεγέθους άνω των 5 Ρίχτερ.

Γιατί οι πρόσφατοι σεισμοί ήταν τόσο θανατηφόροι

Ο σεισμός ήταν αποτέλεσμα της σύγκρουσης της ινδικής και της ευρασιατικής πλάκας. Το μέγεθός του ήταν 6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Αυτό ισοδυναμεί περίπου με 475.000 τόνους TNT ή 37 φορές την ενέργεια που απελευθερώθηκε από την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών των ΗΠΑ.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε απόσταση 500 χιλιομέτρων στο Πακιστάν και την Ινδία. Οι τεκτονικές πλάκες δεν συγκρούονται άμεσα, αλλά εν μέρει ολισθαίνουν η μία δίπλα στην άλλη. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή τείνουν να είναι πιο ρηχοί, και έτσι η δόνηση είναι πολύ πιο κοντά στην επιφάνεια. Για αυτό ο σεισμός ήταν εξαιρετικά καταστροφικός, αλλά και για κάποιους άλλους λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω.

Ποιοι άλλοι σεισμοί έχουν πλήξει το Αφγανιστάν;

Τα τελευταία τριάντα χρόνια περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από σεισμούς στο Αφγανιστάν σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Ένας σεισμός τον Μάιο του 1998, στις επαρχίες Τακχάρ και Μπαντακσχάν στο βόρειο Αφγανιστάν, σκότωσε περίπου 4.000 ανθρώπους.

Σχεδόν 100 χωριά και 16.000 σπίτια καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές και 45.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Ένας σεισμός τον Φεβρουάριο του 1998, στην ίδια περιοχή, είχε ήδη σκοτώσει περισσότερους από 2.300 ανθρώπους.

Γιατί οι σεισμοί προκαλούν τόσες ζημιές στο Αφγανιστάν

Η Ιαπωνία και οι χώρες της Νότιας Αμερικής τείνουν να έχουν περισσότερους σεισμούς από το Αφγανιστάν. Ωστόσο, το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, επειδή τα κτίρια εκεί δεν είναι αντισεισμικά.

Τα σπίτια είναι χτισμένα από ξύλο και πλίνθους ή από αδύναμο σκυρόδεμα. Πολλές ζημιές από τους σεισμούς στα βουνά του Αφγανιστάν προέρχονται επίσης από τις κατολισθήσεις που προκαλούν. Αυτές μπορούν να ισοπεδώσουν σπίτια σε ορεινά χωριά και να φράξουν ποτάμια, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Επιπρόσθετα, οι κατολισθήσεις πολλές φορές κλείνουν ή καταστρέφουν τους δρόμους. Αυτό καθιστά δύσκολη τη μεταφορά των εργαζομένων διάσωσης και του εξοπλισμού σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.

Επιπλέον, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και της γεωμορφολογίας, οι προσπάθειες διάσωσης συχνά παρεμποδίζονται από τις εχθρικές καιρικές συνθήκες, όπως η βροχή ή το χιόνι, η ομίχλη και το υπερβολικό κρύο.