Περίπου 622 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.500 τραυματίστηκαν σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον σεισμό που σημειώθηκε στο Αφγανιστάν. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιζώντων.

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

Οι διασώστες έδωσαν αγώνα για να φτάσουν στην περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο. Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, με σημαντικές ζημιές σε πολλά άλλα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα παίξει η κακή κατάσταση των σπιτιών, αφού τα περισσότερα από αυτά κατεδαφίστηκαν.

Τι γνωρίζουμε για τον σεισμό στο Αφγανιστάν

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) είχε μικρό εστιακό βάθος. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται στα 8 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ.

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε θανατηφόρους σεισμούς, ιδίως στην οροσειρά Χίντου Κους. Εκεί συναντώνται η ινδική και η ευρασιατική τεκτονική πλάκα. Μια σειρά σεισμών στα δυτικά του σκότωσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους πέρυσι, υπογραμμίζοντας την ευπάθεια μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

Λέκκας: «Θεωρώ πως τα θύματα θα είναι περισσότερα»

Για τον ισχυρό σεισμό μίλησε ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος Λέκκας στο ΕΡΤnews.

«Είναι ένας αριθμός ο οποίος αφενός είχε ένα μεγάλο μέγεθος της τάξεως των έξι βαθμών, αφετέρου ήταν σε μικρό βάθος, δηλαδή, της τάξεως των 8 χιλιομέτρων, σε μία περιοχή που είναι μεν αραιοκατοικημένη, αλλά έχει οικιστικές μονάδες αρκετά μεγάλες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες», τόνισε αρχικά.

Au moins 622 personnes sont mortes et plus de 1.500 autres ont été blessées dans l’est de l’Afghanistan frappé dans la nuit par un séisme de magnitude 6, a indiqué le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Abdul Mateen Qani. pic.twitter.com/GJK2AKgodT — Agence France-Presse (@afpfr) September 1, 2025

Πρόσθεσε πως, «τα κτίριά τους είναι σε όχι και τόσο καλή κατάσταση και επίσης, στην ανάπτυξη των καταστροφών και ζημιών παίζει σημαντικό ρόλο το ανάγλυφο το οποίο υπάρχει στις περιοχές, το οποίο ενισχύει τις σεισμικές δράσεις. Έτσι λοιπόν ο κίνδυνος είναι υψηλός, η τρωτότητα των συστημάτων είναι υψηλή, γι’ αυτό βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα».

Όπως είπε ο κ. Λέκκας για τους νεκρούς, «θεωρώ ότι θα είναι πολύ περισσότερα».