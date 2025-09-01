Ολοένα και μεγαλώνει η λίστα των νεκρών στο Αφγανιστάν από το σεισμό των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η τελευταία ενημέρωση κάνει λόγω για περισσότερα από 800 θύματα κάτι που βάζει τη δόνηση στο Ναγκαρχάρ ανάμεσα στις πιο θανατηφόρες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία εκείνη που στοίχισε τις περισσότερες ανθρώπινες ζωές έγινε το 1998 στο Τακχάρ. Στις 30 Μαρτίου σημειώθηκε δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι νεκροί υπολογίζονται ανάμεσα σε 4 με 4,5 χιλιάδες.

Τρεις μήνες νωρίτερα στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί άλλη ισχυρή δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία οδήγησε σε θάνατο 2323 ανθρώπου. Την τριάδα των πιο θανατηφόρων σεισμών κλείνει εκείνος στο Κας το 2002.

Τότε υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους 2000 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 3000 από τη δόνηση μεγέθους 6.1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.