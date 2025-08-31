Για βουτιές στον Κυπαρισσιακό κόλπο, αναρρίχηση και χαμάμ στις ιαματικές πηγές της λίμνης Καϊάφα, ποδηλατάδες στο δάσος της Φολόης (υψόμετρο 630 μ.) και πεζοπορία στους καταρράκτες της Νεμούτας. Ακόμα, για επισκέψεις σε ελαιοκομικές και μελισσοκομικές μονάδες που θα σας αποκαλύψουν τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Κυρίως, όμως, για να δείτε δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, την αρχαία Ολυμπία και τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα.

Τι να κάνετε

• Πρωτεύουσα της Ηλείας είναι ο Πύργος. Πήρε το όνομά του από οικοδόμημα που ανήγειρε κατά την Τουρκοκρατία ο κτηματίας Γεώργιος Τσερνωτάς σε κεντρικό σημείο της πόλης. Εδώ θα βρείτε καφέ, ψητοπωλεία, κ.ά.

• Έτερον ήμισυ του Πύργου είναι το Κατάκολο, σε απόσταση 13 χλμ. Το χωριό διαθέτει τεχνητό λιμάνι, το οποίο έχει διαχρονικά μεγάλη σημασία για την Πελοπόννησο, αφού παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή σταφίδας. Στις ημέρες μας λειτουργεί ως σταθμός κρουαζιέρας – θεωρείται το τρίτο πιο πολυσύχναστο λιμάνι κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Περάστε από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά (τηλ. 6931-831530), που είναι αφιερωμένο στα πρωτοποριακά τεχνολογικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων. Ο φάρος του Κατακόλου, ιστορικό διατηρητέο μνημείο, κατασκευάστηκε γύρω στο 1865. Την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου, Παγκόσμια Ημέρα Φάρων, ενδέχεται να ανοίξει για το κοινό.

• Το χωριό της Αρχαίας Ολυμπίας αποτελεί συνέχεια του αρχαιολογικού χώρου. Πρόκειται για μια από αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου το αρχαίο και το νέο μπλέκονται και η παρακαταθήκη του χθες γίνεται ένα με το σήμερα. Το χωριό είναι αμιγώς τουριστικό, με επιχειρήσεις που τιμούν τους αρχαίους μύθους –όπως είναι τα ξενοδοχεία «Οινόμαος» και «Ηρακλής» και οι ταβέρνες «Συμπόσιο» και «Ορέστης»–, και θα σας εξυπηρετήσει πριν ή μετά την επίσκεψή σας στον αρχαιολογικό χώρο. Χτισμένη μέσα στην κοιλάδα του Αλφειού, η αρχαία Ολυμπία ήταν το πιο φημισμένο θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας. Ο τόπος ήταν αφιερωμένος στον Δία και εδώ διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έφτασε στο απόγειό της τον 5ο αιώνα π.Χ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας (τηλ. 26240-22742) θα αντικρίσετε τον πανέμορφο Ερμή του Πραξιτέλη και μια σειρά από άλλα περίτεχνα, πολύτιμα γλυπτά. Ενδιαφέρον έχει και το παρακείμενο Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας (τηλ. 26240-29119).

• Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα (τηλ. 26260-22275), στις Βάσσες, είναι ακόμη ένα σημαντικό μνημείο, στα σύνορα της Ηλείας με τη Μεσσηνία, δυστυχώς όχι τόσο γνωστό στο κοινό, ίσως λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας του. Έργο του Ικτίνου, του 425 π.Χ., είναι γνωστό και ως ο «Παρθενώνας της Πελοποννήσου». Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάχθηκε στον κατάλογο της UNESCO, το 1986.

• Η Ηλεία έχει αρκετά κεφαλοχώρια τα οποία μπορείτε να εξερευνήσετε στη διάρκεια των εκδρομών σας. Ένα από τα ωραιότερα, που διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα αλλά έχει και αρκετό κόσμο, είναι η αμφιθεατρικά χτισμένη Ανδρίτσαινα, σε δυτική πλαγιά του Λυκαίου όρους, με τα πετρόχτιστα σπίτια και τα καλντερίμια. Περάστε από τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, όπου φυλάσσονται εξαιρετικές συλλογές βιβλίων και από το Λαογραφικό Μουσείο, που στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό πέτρινο κτίριο. Κάντε μια στάση στα Κρέστενα, μια κωμόπολη σε κοντινή απόσταση από τον Κυπαρισσιακό κόλπο, με καφέ και μεζεδοπωλεία.

• Το διαμάντι της ηλειακής φύσης είναι το δάσος της Φολόης, με έκταση 42.000 στρεμμάτων, όπου σύμφωνα με τους αρχαίους μύθους ζούσαν ο Κένταυρος Φόλος και οι Νύμφες Δρυάδες. Πρόκειται για το νοτιότερο δρυοδάσος της Ευρώπης και το μοναδικό στη χερσόνησο των Βαλκανίων. Το μεγάλο του μέγεθος και το επίπεδο ανάγλυφο ευνοούν τις φυσιολατρικές δραστηριότητες όπως είναι η ποδηλασία και η πεζοπορία.

• Η Ηλεία έχει μια ακτογραμμή πολλών χιλιομέτρων που βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος και θεωρείται από τα σημαντικότερα σημεία αναπαραγωγής της χελώνας καρέτα καρέτα. Από το βόρειο κομμάτι της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου και την Κυλλήνη με τα λουτρά και τις ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι τον απέραντο Κυπαρισσιακό κόλπο (αποφύγετε τα σημεία με άναρχη δόμηση), η Ηλεία προσφέρει μεγάλες αμμουδιές. Η παραλία του Κάτω Σαμικού, η παραλία του Καϊάφα δίπλα στην ομώνυμη λίμνη με τα λουτρά και το αναρριχητικό πεδίο, η παραλία του Κατακόλου, οι παραλίες Παλούκι, Μπούκα και Γλύφα είναι κάποιες από τις επιλογές σας.

Μην χάσετε

• Αν θέλετε να γνωρίσετε τον Αλφειό, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πελοποννήσου, μήκους 110 χλμ., που πηγάζει από τον Ταΰγετο και εκβάλλει στο Ιόνιο, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια εκδρομή για ράφτινγκ, διάρκειας 3-4 ωρών, κατάλληλη για αρχάριους και παιδιά άνω των 8 ετών. Μία ακόμη εκδρομή όπου θα ανακαλύψετε τον φυσικό πλούτο της Ηλείας είναι η πεζοπορική διαδρομή προς τους καταρράκτες της Νεμούτας και την κοιλάδα του Ερυμάνθου.

• Η Ηλεία, όπως και η υπόλοιπη Πελοπόννησος, παράγει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ικανό να ανταγωνιστεί κορυφαία ελαιόλαδα απ’ όλο τον κόσμο. Στο ελαιοτριβείο Κουφωλιάς, λίγο έξω από το χωριό Μακρίσια, διοργανώνονται ξεναγήσεις διάρκειας 45 λεπτών, όπου οι επισκέπτες μαθαίνουν για τα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου και γεύονται βιολογικό και ΠΓΕ εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μαζί με φρέσκο ζυμωτό ψωμί.

• Κάντε μια επίσκεψη στο ιστορικό Κτήμα Μερκούρη, στο Κορακοχώρι, κοντά στο Κατάκολο, όπου παράγονται κόκκινα, λευκά, ροζέ και γλυκά κρασιά από ποικιλίες Αυγουστιάτη, Refosco (κλώνος Μερκούρη), Ασύρτικο, κ.λπ.