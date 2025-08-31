Το πιο κρίσιμο παιχνίδι της μέχρι το επόμενο δίνει το μεσημέρι της Κυριακής η Εθνική στο Eurobasket. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει στις 15.00 την Γεωργία σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά για τη συνέχειά της στη διοργάνωση.
Η Εθνική είναι η μόνη αήττητη ομάδα στον όμιλο και εάν επικρατήσει απέναντι στην Γεωργία θα έχει κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλο. Εάν αυτό συμβεί θα ανοίξει και ο δρόμος της για την παρουσία της στην τετράδα.
Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκούρασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς με την Κύπρο, ενώ έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες. Από την άλλη η Γεωργία μετά τη νίκη απέναντι στην Ισπανία, έχασε από την Ιταλία.
Στα άλλα ματς του ομίλου, η Ισπανία αναμένεται να έχει εύκολο έργο κόντρα στην Κύπρο, ενώ η Ιταλία είναι το φαβορί απέναντι στη Βοσνία.
Το πρόγραμμα της ημέρας στον όμιλο
- 15:00 Γεωργία – Ελλάδα / Novasports Start & ΕΡΤ News
- 18:15 Ισπανία – Κύπρος / Novasports Start
- 21!30 Βοσνία – Ιταλία / Novasports Start & ΕΡΤ1
Η βαθμολογία του Γ ομίλου του Eurobasket
- Ελλάδα 2-0 (+36)
- Ιταλία 1-1 (+7)
- Ισπανία 1-1 (+7)
- Βοσνία 1-1 (+6)
- Γεωργία 1-1 (-2)
- Κύπρος 0-2 (-54)
Επόμενη αγωνιστική
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Ελλάδα – Βοσνία / Novasports Start & ΕΡΤ
- 18:15 Κύπρος – Γεωργία / Novasports
- 21:30 Ιταλία – Ισπανία / Novasports
Εθνική: Το πρόγραμμά της στον όμιλο
Κυριακή 31 Αυγούστου
- 15:00 Γεωργία – Ελλάδα / Novasports Start & ΕΡΤ News
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη / Novasports Start & ΕΡΤ
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
- 21:30 Ισπανία – Ελλάδα / Novasports Start & ΕΡΤ
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket
Κυριακή 31 Αυγούστου
- 15:00 Γεωργία – Ελλάδα / Novasports Start & ΕΡΤ News
- 15:00 Σλοβενία – Βέλγιο / Novasports 4
- 18:00 Ισραήλ – Γαλλία / Novasports 4
- 18:15 Ισπανία – Κύπρος / Novasports Start
- 21:30 Πολωνία – Ισλανδία / Novasports 4
- 21!30 Βοσνία – Ιταλία / Novasports Start & ΕΡΤ1