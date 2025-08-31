Το πιο κρίσιμο παιχνίδι της μέχρι το επόμενο δίνει το μεσημέρι της Κυριακής η Εθνική στο Eurobasket. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει στις 15.00 την Γεωργία σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά για τη συνέχειά της στη διοργάνωση.

Η Εθνική είναι η μόνη αήττητη ομάδα στον όμιλο και εάν επικρατήσει απέναντι στην Γεωργία θα έχει κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλο. Εάν αυτό συμβεί θα ανοίξει και ο δρόμος της για την παρουσία της στην τετράδα.

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκούρασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς με την Κύπρο, ενώ έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες. Από την άλλη η Γεωργία μετά τη νίκη απέναντι στην Ισπανία, έχασε από την Ιταλία.

Στα άλλα ματς του ομίλου, η Ισπανία αναμένεται να έχει εύκολο έργο κόντρα στην Κύπρο, ενώ η Ιταλία είναι το φαβορί απέναντι στη Βοσνία.

Το πρόγραμμα της ημέρας στον όμιλο

  • 15:00 Γεωργία – Ελλάδα / Novasports Start & ΕΡΤ News
  • 18:15 Ισπανία – Κύπρος / Novasports Start
  • 21!30 Βοσνία – Ιταλία / Novasports Start & ΕΡΤ1

Η βαθμολογία του Γ ομίλου του Eurobasket

  • Ελλάδα 2-0 (+36)
  • Ιταλία 1-1 (+7)
  • Ισπανία 1-1 (+7)
  • Βοσνία 1-1 (+6)
  • Γεωργία 1-1 (-2)
  • Κύπρος 0-2 (-54)

Επόμενη αγωνιστική

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Ελλάδα – Βοσνία / Novasports Start & ΕΡΤ
  • 18:15 Κύπρος – Γεωργία / Novasports
  • 21:30 Ιταλία – Ισπανία / Novasports

Εθνική: Το πρόγραμμά της στον όμιλο

Κυριακή 31 Αυγούστου

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη / Novasports Start & ΕΡΤ

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

  • 21:30 Ισπανία – Ελλάδα / Novasports Start & ΕΡΤ

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας στο Eurobasket

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • 15:00 Σλοβενία – Βέλγιο / Novasports 4
  • 18:00 Ισραήλ – Γαλλία / Novasports 4
  • 21:30 Πολωνία – Ισλανδία / Novasports 4
