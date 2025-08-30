Γνωρίστε τη Ζάκυνθο, την ιδιαίτερη πατρίδα του Κάλβου και του Διονύσιου Σολωμού, με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Caretta caretta και τον προστατευόμενο κόλπο του Λαγανά, τις μοναδικές θάλασσες, τις υπέροχες παραλίες, την πληθωρική γαστρονομία, τα θεματικά μουσεία και τα οινοποιεία που αναδεικνύουν τις επτανησιακές ποικιλίες.

Εξερευνήστε τις αθέατες πλευρές της

Περπατήστε στην ανατολική πλευρά του νησιού, απέναντι από τα Λουτρά Κυλλήνης. Επισκεφτείτε το Μουσείο Ζακύνθου (τηλ. 26950-42714) στην πλατεία Σολωμού, το οποίο στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό νεοκλασικό του 1959, βασισμένο μελέτη του αρχιτέκτονα Σπυρίδωνα Λέγγερη.

Φιλοξενεί κειμήλια που σώθηκαν από τον σεισμό και την πυρκαγιά του 1953, μεταβυζαντινά έργα της Κρητικής Σχολής, πίνακες Επτανήσιων καλλιτεχνών και εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα.

Στο Βιβλιοπωλείο Κλαυδιανός (τηλ. 26950-23690) θα βρείτε παιδικά βιβλία και πληροφορίες για δρώμενα του νησιού. Έξω από την πόλη, στην Μπόχαλη, βρίσκεται το πέτρινο ενετικό κάστρο, με σημείο με πανοραμική θέα στο λιμάνι. Συνεχίστε προς τον λόφο του Στράνη, ένα όμορφο πάρκο μέσα στη φύση.

Το Γαϊτάνι είναι ένα μεγάλο χωριό, κοντά στην πόλη της Ζακύνθου. Εδώ βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Διονύσιος. Έξω από τον οικισμό θα βρείτε το Solomos Winery (τηλ. 26950-27700). Στους αμπελώνες, σε πεδινές αλλά και ορεινές εκτάσεις, καλλιεργούνται ποικιλίες όπως Αυγουστιάτης, Γουστολίδι, Βιολεντό, Μοσχάτο, Ρομπόλα, που δίνουν κόκκινα, ροζέ και λευκά κρασιά. Διοργανώνονται γευσιγνωσίες, επικοινωνία στο τηλ. 26950-27700.

Στο Μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας (τηλ. 26950-65040) στην Αγία Μαρίνα παρουσιάζονται συλλογές για τον φυσικό πλούτο της Ζακύνθου, τα τοπικά οικοσυστήματα, τα δάση, τις καλλιέργειες, τους ελαιώνες, τους υγροτόπους, τα πετρώματα και τις φωλιές των πουλιών.

Η Μαύρη Σπηλιά, λίγο έξω από την Καλλιθέα, προσφέρεται ως σημείο εκπληκτικής θέας στην ενδοχώρα της Ζακύνθου.

Δείτε στην Έξω Χώρα την επιβλητική γέρικη ελιά με τον τεράστιο φιδίσιο κορμό, ένα ιστορικό φυσικό μνημείο του νησιού.

Κοντά στο χωριό Καμπί, της δυτικής Ζακύνθου, σε δυσπρόσιτο σημείο, θα βρείτε το μυκηναϊκό νεκροταφείο, το μοναδικό οργανωμένο νεκροταφείο της περιόδου στο νησί.

Η Ζάκυνθος φημίζεται για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, μια προστατευόμενη περιοχή που περιλαμβάνει τη θαλάσσια έκταση και τις νησίδες του κόλπου του Λαγανά, τις παραλίες ωοτοκίας της Caretta caretta, τον υγρότοπο της Λίμνης Κεριού και κάποιους άλλους οικότοπους. Η ποικιλομορφία καθιστά το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι’ αυτό και αν το επισκεφθείτε πρέπει να μαζέψετε τα σκουπίδια σας και στις παραλίες ωοτοκίας να παραμένετε στα πρώτα 5 μ. από τη θάλασσα και με τη δύση του ήλιου να αποχωρείτε.

Για βουτιές δοκιμάστε την Ψαρού, τις Αλυκές, την παραλία Ξύγκια με τα ιαματικά θειούχα νερά, τον Μακρύ Γιαλό, τα Μαντράκια. Για οργανωμένες καταστάσεις, κατευθυνθείτε προς την Μπανάνα. Από το Κερί μπορείτε να νοικιάσετε βαρκάκι, για να εξερευνήσετε το Μαραθονήσι με το σπήλαιο, στον κόλπο του Λαγανά. Εξίσου όμορφες είναι η παραλία Φίλιπποι, αλλά με δύσκολη πρόσβαση, και οι Γαλάζιες Σπηλιές (πρόσβαση με ταχύπλοο).

Ιδιαίτερες εμπειρίες

Αναζητήστε ταβερνάκια εκτός πεπατημένης, όπου συχνάζουν περισσότεροι Ζακυνθινοί απ’ ό,τι τουρίστες, για να ακούσετε αρέκιες. Tην πρώιμη μορφή της επτανησιακής καντάδας (από το ιταλικό “a orecchio’’, δηλαδή «με το αυτί») που αποδίδονται από τέσσερις φωνές, χωρίς τη συνοδεία οργάνων. Έχουν ιδιότυπη αρμονία με την τρίτη φωνή συχνά να τραγουδά υψηλότερα από την πρώτη.

Το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων (τηλ. 26950-48982), στην πλατεία Αγίου Μάρκου στην πόλη της Ζακύνθου, είναι ένα ιδιαίτερο μουσείο αφιερωμένο στους μεγάλους Ζακυνθινούς του πνεύματος. Θα μάθετε για την οικογένεια των Σιγούρων, για τα χειρόγραφα του Σολωμού και την προσωπογραφία του από άγνωστο ζωγράφο λίγο πριν πεθάνει, για την εξέλιξη της επτανησιακής αγιογραφίας μέσα από έργα της συλλογής Κολυβά, κ.λπ. Στο ισόγειο στεγάζεται το μαυσωλείο, με τα οστά του Διονύσιου Σολωμού, του Ανδρέα Κάλβου και της συζύγου του.

Δοκιμάστε σάρτσα (κρέας με σάλτσα ντομάτας), ραγού μοσχάρι με μακαρόνια, πολπέτες (κεφτέδες), αυγά και μελιτζάνες σκορδοστούμπι. Από γλυκά, μαντολάτο, φριτούρα με ζάχαρη και κανέλα στα πανηγύρια και γλυκό φρυγανιά στην Μπόχαλη.

Βραδιές κινηματογραφικής μαγείας θα απολαύσετε στο θερινό σινεμά «Χρήστος Νέγκας» (τηλ. 26950-22222) στην πλαζ του ΕΟΤ στην πόλη της Ζακύνθου.