Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία, η Εθνική ομάδα μπάσκετ θέλει να κάνει το 2/2 στον όμιλο του Eurobasket. Το απόγευμα του Σαββάτου αντιμετωπίζει τη διοργανώτρια Κύπρο.

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι μεγάλη. Από την πλευρά του ο Βασίλης Σπανούλης θα ήθελε να δει μια σοβαρή εμφάνιση από τους διεθνείς. Μάλιστα, θα ήταν θεμιτό η γαλανόλευκη να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το ματς ενόψει του σημαντικού αγώνα με τη Γεωργία την Κυριακή.

Οι Γεωργιανοί μετά τη νίκη τους απέναντι στην Ισπανία στην πρεμιέρα έθεσαν νέα δεδομένα στον όμιλο. Δεν αποκλείεται ο αγώνας της Κυριακής να κρίνει ακόμα και την πρωτιά.

Τα αποτελέσματα στον Γ’ όμιλο του Eurobasket

Γεωργία – Ισπανία 83-69

Βοσνία – Κύπρος 91-64

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

Το πρόγραμμα της ημέρας στον όμιλο της Εθνικής

15:00 Ιταλία – Γεωργία / Novasports Start & ΕΡΤ1

18:15 Κύπρος – Ελλάδα / Novasports Start & ΕΡΤ1

21:30 Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη / Novasports Start

Η βαθμολογία

Βοσνία 1-0 (+27)

Γεωργία 1-0 (+14)

Ελλάδα 1-0 (+9)

Ιταλία 0-1 (-9)

Ισπανία 0-1 (-14)

Κύπρος 0-1 (-27)

Επόμενη αγωνιστική

Κυριακή 31 Αυγούστου

15.00 Γεωργία – Ελλάδα

18.15 Ισπανία – Κύπρος

21.30 Βοσνία – Ιταλία

Εθνική: Το πρόγραμμά της στον όμιλο

Σάββατο 30 Αυγούστου

18:15 Κύπρος – Ελλάδα / Novasports Start & ΕΡΤ1

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία – Ελλάδα / Novasports Start & ΕΡΤ News

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη / Novasports Start & ΕΡΤ

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

21:30 Ισπανία – Ελλάδα / Novasports Start & ΕΡΤ

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

Σάββατο 30 Αυγούστου