Τον γύρο του κόσμου κάνει για τους λάθος λόγους η Νάξος και ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια του νησιού, έπειτα από ένα περιστατικό ενδεικτικό της κοινωνικής έντασης και του διχασμού σχετικά με την κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της βρετανικής Daily Mail, παρέα Βρετανών Εβραίων που αποτελείτο από τρεις οικογένειες με παιδιά στην εφηβεία δειπνούσαν στο εστιατόριο Αξιώτισσα. Όταν ένα εκ των παιδιών πήγε στην τουαλέτα του μαγαζιού, βρήκε ότι στους τοίχους ήταν κολλημένα αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης με την μια αφίσα μάλιστα να καλεί για «Μποϊκοτάρισμα του ισραηλινού απαρτχάιντ».

Τι καταγγέλουν οι πελάτες

Από τα όσα αναφέρει η Daily Mail προκύπτει ότι στη συνέχεια υπήρξε παρατήρηση από την πλευρά του σέρβις, ότι άτομο από την παρέα προσπάθησε να αφαιρέσει κάποια από τις αφίσες ή κάποιο αυτοκόλλητο, πράξη που σύμφωνα με το άτομο που σέρβιρε είναι απαράδεκτο. Προφανώς υπήρξε κάποια διαφωνία και στην συνέχεια εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου πήγε στο τραπέζι εκνευρισμένος.

Σύμφωνα με την περιγραφή του γεγονότος που έδωσε η 48χρονη Τζουντ Λομπ -η μητέρα δύο έφηβων κοριτσιών της μιας εκ των τριών οικογενειών που δειπνούσαν στο μαγαζί- στη Daily Mail: «’Ηρθε η σερβιτόρα και εγώ την ρώτησα για ποιον λόγο από όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο επέλεξαν αυτό».

Σύμφωνα με την ίδια εκείνη την στιγμή εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου και της είπε: «Φύγετε από το εστιατόριο μου».

Όπως σχολίασε η Λομπ: «Φώναξε τόσο δυνατά για να μπορούν να ακούσουν και οι άλλοι πελάτες. Φώναζε: «Είναι σιωνιστές! Σιωνιστές! Φύγετε από το εστιατόριο μου».

Σύμφωνα με την ίδια, η παρέα όντως σηκώθηκε να φύγει όμως η ένταση συνεχίστηκε καθώς όπως υποστήριξε στην Daily Mail: «Καθώς φεύγαμε, μας αποδοκίμαζαν και οι υπόλοιποι πελάτες του μαγαζιού. Το χειρότερο ήταν ότι μας χειροκροτούσαν και μας αποδοκίμαζαν για να φύγουμε. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβαινε».

Από την πλευρά της η 50χρονη Νίκολα Τζι, επίσης μητέρα δύο κοριτσιών ανέφερε: «Μας φώναζαν Σιωνιστές και αυτή η δημόσια ταπείνωση ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα. Ήταν σαν είχαμε πάνω μας τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος. Έτσι ένιωσα».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ιδιοκτήτης ακολούθησε την ομάδα των 13 ατόμων μέχρι το πάρκινγκ, φωνάζοντας τους ότι είναι «δολοφόνοι μωρών» και ότι «υποστηρίζουν την γενοκτονία».

Επιπλέον οι τουρίστες ισχυρίστηκαν ότι ο ιδιοκτήτης απαίτησε πριν φύγουν να πληρώσουν τον λογαριασμό γιατί αλλιώς δεν σήκωνε την μπάρα του πάρκινγκ του εστιατορίου για να φύγουν.

Από το ρεπορτάζ της Daily Mail προκύπτει ότι υπήρξαν αρκετές ανταλλαγές απόψεων πάντα όμως με ένταση.

Όπως ανέφερε η Νίκολα Τζι:«Σκεφτήκαμε να καλέσουμε την αστυνομία, αλλά μετά ανησυχήσαμε ότι η αστυνομία θα ήταν με το μέρος τους. Θέλαμε απλώς να φύγουμε από εκεί. Ανησυχούσα για την ασφάλειά μας, επειδή υπήρχαν πολλές φωνές και κραυγές και δεν ήξερα αν η κατάσταση θα επιδεινωνόταν ακόμη περισσότερο. Προσπάθησα απλώς να βάλω όλους στο αυτοκίνητο και να φύγουμε».

Από την πλευρά της Τζουντ Λομπ -η οποία έκανε και σχετική ανάρτηση στο facebook για το περιστατικό- ανέφερε μιλώντας στην Daily Mail πως: «Μία από τις κόρες μου ήταν πολύ αναστατωμένη και προσπάθησε να μιλήσει στον ιδιοκτήτη για τους ομήρους – τον ρώτησε αν γνώριζε για τον Άριελ και τον Κφιρ Μπίμπας (τα παιδιά της οικογένειας Μπίμπας που απήχθησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023).Και δεν γνώριζε, ήταν απλώς αδαής. Προσπάθησε να τον ρωτήσει αν γνώριζε τι είναι ο σιωνιστής και, πάλι, δεν φαινόταν να γνωρίζει. Δεν τους ενδιέφεραν τα γεγονότα. Όταν τους ρώτησα γιατί αυτός ο πόλεμος ήταν ο μόνος που τους ενδιέφερε, δεν μπόρεσαν να απαντήσουν. Περνάμε όλη μας τη ζωή μαθαίνοντας για την ιστορία του αντισημιτισμού, αλλά αυτό που συνέβη ήταν απλά φρικτό».

Τι απάντησε ο ιδιοκτήτης στην βρετανική εφημερίδα

Από την πλευρά του πάντως ο ιδιοκτήτης της Αξιώτισσας Γιάννης Βασίλας είπε στην Daily Mail πως: «Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που κάποιος από την ομάδα αποφάσισε να σκίσει ένα μικρό αυτοκόλλητο με τη φράση «Μποϊκοτάρετε το απαρτχάιντ του Ισραήλ», μια δήλωση που αναφέρεται προφανώς στην αποτρόπαια κατάσταση στη Γάζα.

Η σερβιτόρα που το είδε είπε σε αυτό το άτομο ότι δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει, καθώς πρόκειται για ιδιωτική περιουσία.

Μία από τις γυναίκες της ομάδας αντέδρασε αρκετά έντονα στην πολιτική μας άποψη σχετικά με τις γενοκτονικές πρακτικές και πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης.

Άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει και μας κατηγόρησε ότι είμαστε ρατσιστές εναντίον των Εβραίων γενικά και ότι το φαγητό είναι απαίσιο.

Την αποκαλέσαμε Σιωνίστρια και υποστηρίκτρια των εγκλημάτων πολέμου και προσθέσαμε επίσης ότι υποστηρίζουμε τους χιλιάδες Ισραηλινούς που διαδηλώνουν σχεδόν καθημερινά ενάντια στις πολιτικές της φασιστικής ισραηλινής κυβέρνησης και τις εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους σε όλο τον κόσμο που καταδικάζουν αυτές τις φρικαλεότητες.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, στα 26 χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε συχνά κάνει δημόσιες δηλώσεις στο εστιατόριο για τοπικά ζητήματα.

Συχνά έχουμε γίνει στόχος για αυτό, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι δικαίωμά μας να το κάνουμε. Αν σε κάποιον δεν αρέσει αυτό, είναι ελεύθερος να μην έρχεται ή να μας ασκεί κριτική με ευγενικό τρόπο.

Όταν όμως κάποιος είναι επιθετικός και ασεβής προς εμάς, τους άλλους υπαλλήλους και τους άλλους πελάτες – οι οποίοι χειροκρότησαν την αποχώρησή του – νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα και λόγο να του ζητήσουμε να φύγει».

Η ανάρτηση με την απάντηση του μαγαζιού στα σόσιαλ μίντια

Μετά από αρκετές αρνητικές κριτικές και από απειλές που δέχθηκαν στα σόσιαλ μίντια οι ιδιοκτήτες της Αξιώτισσας και το εστιατόριο, απάντησαν στις καταγγελίες με μια ανάρτηση – τοποθέτηση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν:

«Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου.

26 χρόνια τώρα που λειτουργεί το μαγαζί, ήταν επιλογή μας να μην βουλώσουμε το στόμα μας και να κοιτάμε τη δουλίτσα μας και μόνο, και γι’ αυτό έχουμε πληρώσει το τίμημα. Είμαστε ταγμένοι στη φωτεινή πλευρά της ζωής και αυτή η ένταξη δεν διαχωρίζει προσωπική και εργασιακή ζωή, είναι συνολική και μας διαπερνάει.

Γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα.

Έλα όμως που κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις!

Την περασμένη Δευτέρα στις 25/8, μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε!

Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία.

Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον εγκληματία Νετανιάχου και τον αρχιφασίστα υπουργό πολέμου του Ισραήλ Yoav Gallant όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα.

Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει. Και πέραν του οικονομικού (13 άτομα!) τίθεται και ζήτημα γοήτρου. Τι είναι αυτοί οι τύποι που συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι μας σα να είναι φέουδό τους; Έρχονται, σκίζουν αυτοκόλλητα, μας βρίζουν και πάνε να φύγουν έτσι χωρίς κανένα τίμημα; Πόσο αποικιοκρατική και κυριαρχική μπορεί να είναι η στάση τους;

Κάπου όπα!

Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε.

Και ξεκινάει η επόμενη πράξη του έργου. Το δημοσίευμα της Daily Mail ανέβασε το λέβελ. Μετά το δημοσίευμα ακολούθησε μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα σόσιαλ από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές. Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει ημαιλ και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας.

Όπως έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη υπόθεση, θα μας γαργαλίσουν τα πατουσάκια!

Ωστόσο, είναι πραγματικά εμψυχωτικό και συγκινητικό ότι έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα αλληλεγγύης εδώ στη Νάξο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και αντιδράσεις στα σόσιαλ. Από χτες δεχόμαστε τηλεφωνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη!

Καθώς επίσης, είναι αξιομνημόνευτη η υποστηρικτική στάση των εργαζόμενων στο μαγαζί που στέκονται με αξιοπρέπεια και παρρησία απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε.

Και τέλος, όπως είπαμε, εκτός από το καλό φαγητό που συνεχώς καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στον κόσμο, είναι γνωστό τι πρεσβεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστό ότι είναι βασική μας προτεραιότητα ο χώρος μας να είναι συμπεριληπτικός και ασφαλής.

Σε όποιον δεν αρέσουμε δεν είναι υποχρεωτικό να έρχεται στην ταβέρνα!».