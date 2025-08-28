Στον χώρο στάθμευσης του κοντινού λούνα παρκ έχουν δώσει ραντεβού οι διοργανωτές της κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Πέμπτης, έξω από το λιμάνι του Ηρακλείου, ενόψει της άφιξης του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, με 1.600 επιβάτες, ως επί το πλείστον στρατιώτες του IDF. Στο κάλεσμα της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό» περιλαμβάνονται φορείς, σωματεία και λιμενεργάτες.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:30 το μεσημέρι, με στόχο να σταλεί «ηχηρό μήνυμα καταδίκης της γενοκτονίας στη Γάζα» και να εκφραστεί αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό.

Στην ανακοίνωση της Συνέλευσης επισημαίνεται ότι «το Crown Iris δεν έχει θέση στο λιμάνι της πόλης μας» και γίνεται λόγος για «υποστήριξη της γενοκτονίας στη Γάζα», καλώντας την τοπική κοινωνία να αντιδράσει με δυναμική παρουσία.

Στην ειδική αναφορά προς τους λιμενεργάτες, υπενθυμίζονται οι κινητοποιήσεις συναδέλφων τους στον Πειραιά, όπου έχουν σημειωθεί δράσεις αποκλεισμού ισραηλινών πλοίων και δέσμευσης φορτίων. Όπως σημειώνεται, η κινητοποίηση εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο δράσεων με το σύνθημα «No Harbour for Genocide».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό:

«️Το ισραηλινό κρουζιερόπλοιο Crown Iris δεν έχει χώρο στο λιμάνι της πόλης μας.

Το Ηράκλειο δεν μπορεί να σωπάσει!

Εσπευσμένα, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στις 13.00 το γνωστό κρουαζιερόπλοιο, με επιβαίνοντες περίπου 1600 Ισραηλινούς, όπως έχει πλέον αποδειχθεί, ως επί το πλείστον υποστηρικτές της ολικής ισοπέδωσης της Γάζας και του αφανισμού των Παλαιστινίων, έχει κανονιστεί να ελλιμενιστεί στην πόλη μας.

Το έχουμε καταστήσει σαφές 2 χρόνια τώρα. Ο σιωνισμός, όπως κι ο φασισμός, οι κανίβαλοι, οι σαδιστές, δεν έχουν θέση στο νησί μας. Η αγάπη μας για τον Παλαιστινιακό Λαό, την ηρωική του στάση να μην εγκαταλείπει τη γη του, την ιστορία του και τον πολιτισμό του με τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, δε μας επιτρέπει να μην εναντιωθούμε.

Καλούμε όλους τους φορείς, τα σωματεία, τους κατοίκους, τις εργαζόμενες, τους γονείς, να πάρουν θέση για το αν είναι ανεκτό να κυκλοφορούν ανάμεσα μας δολοφόνοι ή υποστηρίκτριες της γενοκτονίας, παριστάνοντας τους τουρίστες ή τις ανέμελες ταξιδιώτισσες!

Μαζί με τον κόσμο του αγώνα της πόλης μας, να δείξουμε τα αντανακλαστικά μας και να πούμε για άλλη μια φορά πως η Κρήτη λέει όχι στη γενοκτονία. Πως, αν θες να λογάσαι άνθρωπος δεν κάνεις κρουαζιέρα όταν στο όνομα σου συντελείται μια σφαγή 22 μηνών και ένα αιματηρό απαρτχάιντ δεκαετιών. Πως η ανθρωπιά, η αξιοπρέπεια κι η ελευθερία είναι τα ύψιστα ιδανικά και όλοι οι λαοί το έχουν αποδείξει με “αίμα” στην ιστορία τους και πρέπει να συνεχίζουν να το κάνουν.

Την Πέμπτη 28/8, μετά από την απεργιακή συγκέντρωση για την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, συναντιόμαστε στις 12:30 στο parking του Λούνα Παρκ Κατερίνα, να γίνουμε μια γροθιά απέναντι στο κέρδος που μπαίνει πάνω από ζωές, οικοσυστήματα, κοινωνικές δομές και ανθρώπινες αξίες.

Οι λιμενικοί εργαζόμενοι έχουν ειδική πρόσκληση. Με το παράδειγμα των συναδέλφων σας στον Πειραιά, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί σαν σοβαρός κρίκος στην αλυσίδα του διεθνούς μποϊκοτάζ (με διαμαρτυρίες, αποκλεισμό Ισραηλινών καραβιών/τανκερ, δέσμευση φορτίων οπλικού εξοπλισμού που προορίζεται για τον σιωνιστικό στρατό), αλλά και το διεθνές κάλεσμα σε μποϊκοτάζ No Harbour for Genocide (κανένα λιμάνι για τη γενοκτονία), υπάρχει ήδη ένα διεθνές ελπιδοφόρο κίνημα, το οποίο θα χρειαστεί τη δική σας συνδρομή. Σας καλούμε να είμαστε σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα για Γη κι Ελευθερία.

Να μη δέσει το Κρουαζιερόπλοιο των Σιωνιστών ξανά στο Ηράκλειο.

Zionists not welcome!

Λευτεριά κι Αυτοδιάθεση στην Παλαιστίνη.

Ζωή κι απελευθέρωση στη Γάζα και τα παιδιά της.

Να σταματήσει η προσφορά των εδαφών της Κρήτης στο ξέπλυμα των δολοφόνων!».

Ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν προηγηθεί σε Πειραιά, Βόλο, Άγιο Νικόλαο, Ρόδο και Σύρο.