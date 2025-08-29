Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε χθες Πέμπτη το Ισραήλ να μη συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, εκφράζοντας την ανησυχία πως θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής καταστροφής.

«Οι άμαχοι στη Γάζα είναι αντιμέτωποι με ακόμη μια θανάσιμη κλιμάκωση», σημείωσε ο κ. Γκουτέρες μέσω X. «Η ανακοίνωση του Ισραήλ πως έχει πρόθεση να καταλάβει την πόλη της Γάζας σηματοδοτεί νέα και επικίνδυνη φάση».

«Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι θα αναγκάζονταν να τραπούν σε φυγή για ακόμη μια φορά, οικογένειες θα βυθίζονταν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση».

Διαταγή Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε διαταγή στον στρατό του να καταλάβει την πόλη της Γάζας, όπου υπολογίζεται πως ζουν κάπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Προχθές Τετάρτη, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έκανε λόγο για προετοιμασίες ενόψει της εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων.

Ισραηλινός ΥΠΟΙΚ – Το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας

Την ίδια ώρα ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζήτησε χθες από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας, σε περίπτωση που η Χαμάς συνεχίσει να αρνείται να καταθέσει τα όπλα και να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ, ο Σμότριτς παρουσίασε το σχέδιό του με τίτλο «να κερδίσουμε στη Γάζα πριν από το τέλος του έτους». Πρότεινε να σταλεί τελεσίγραφο στη Χαμάς ώστε να καταθέσει τα όπλα και να απελευθερώσει τους ομήρους. Εάν η οργάνωση αρνηθεί, προτείνει να προσαρτάται ένα τμήμα της Λωρίδας κάθε εβδομάδα, επί τέσσερις εβδομάδες, μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Σμότριτς, οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει αρχικά να μετακινηθούν προς το νότιο τμήμα του θύλακα, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα πολιορκούν το κεντρικό και βόρειο τμήμα για να εξουδετερώσουν τους εναπομείναντες μαχητές της Χαμάς, προχωρώντας στη συνέχεια στην προσάρτηση. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις με τέσσερις μήνες και κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «υιοθετήσει αμέσως το σχέδιο στο σύνολό του».

Γκουτέρες: Σπαρμένη πτώματα η Γάζα

Ακόμη χθες, ο κ. Γκουτέρες τόνισε πως «τα επίπεδα θανάτου και καταστροφής» στη Λωρίδα της Γάζας «δεν χωρούν συγκρίσεις στην πρόσφατη ιστορία. Η Γάζα είναι γεμάτη συντρίμμια, σπαρμένη πτώματα, παραδείγματα αυτών που μπορεί να είναι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

«Χρειαζόμαστε άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός», επανέλαβε για ακόμη μια φορά. «Οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι αμέσως και η φρικτή μεταχείριση που υποχρεώθηκαν να υπομείνουν πρέπει να σταματήσουν», συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ, συνέχισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, έχει «σαφείς υποχρεώσεις» στον παλαιστινιακό θύλακο, ιδίως να εγγυηθεί πως οι άμαχοι θα έχουν «τρόφιμα, νερό, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης», να «συμφωνήσει και να διευκολύνει πολύ μεγαλύτερη ανθρωπιστική πρόσβαση» και να «προστατεύσει τους αμάχους και τις πολιτικές υποδομές».

Εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις για τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου στον βόρειο θύλακα. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι πάνω από δύο εκατομμύρια παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά λόγω των μαχών και των βομβαρδισμών από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Χθες, εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης μετακινήθηκαν προς τα νότια, όπως μετέδωσε φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή της Νουσεϊράτ.