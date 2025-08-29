Ο Κώστας Μπουρούσης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί ποιες είναι οι νέες λέξεις των social media και με ποιο σκεπτικό εντάχθηκαν στο λεξικό του Cambridge. Εσείς ξέρετε τι σημαίνει «σκίμπιντι»;

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Από το TikTok στο λεξικό του Cambridge: Οι λέξεις που αλλάζουν όσα ξέραμε για τη γλώσσα» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:29 Τι σημαίνει η λέξη «σκίμπιντι» που πρόσφατα ενέταξε το λεξικό του Cambridge στα λήμματά του.

2:14 Ποιες άλλες έννοιες βρήκαν μία θέση στις σελίδες του έγκριτου λεξικού.

5:36 Με ποια κριτήρια και χαρακτηριστικά νέες λέξεις εντάσσονται στο λεξικό του Cambridge.

7:45 Πόσο επικίνδυνοι είναι οι νεολογισμοί για την ελληνική γλώσσα.

9:51 Η σημασία της χρήσης νέων λέξεων, με σκοπό την κατανόηση μιας κοινωνίας που μεταβάλλεται.

