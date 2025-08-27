Η οικογένεια, οι φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν τον δημοσιογράφος, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

Η κηδεία του πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, όπου βρίσκονται ήδη η οικογένειά του, ο γιος του και δημοσιογράφος, Λάμπρος Κωνσταντάρας, καθώς και η σύζυγος και η κόρη του.

Η οικογένεια, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του, ζητά αντί στεφάνων να ενισχυθεί το έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών), συνεχίζοντας έτσι την αλληλεγγύη και την προσφορά που ο ίδιος υποστήριζε με πάθος.


Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός με μακρόχρονη και πολυδιάστατη πορεία στα μέσα ενημέρωσης και τη λογοτεχνία, το μοναχοπαίδι του διάσημου Λάμπρου Κωνσταντάρα υπήρξε μία προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στην πολιτική. Η συμβολή του στον δημόσιο λόγο και η ιδιαίτερη παρουσία του τον κατέστησαν για δεκαετίες αγαπητή και αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Δ. Κωνσταντάρα

Μίλτος Μακρίδης

Κώστας Πρέκας

Νικήτας Κακλαμάνης