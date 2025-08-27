Στα 50 δολάρια το βαρέλι του πετρελαίου Brent προβλέπει η Goldman Sachs καθώς εκτιμά ότι θα μειωθεί η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σταδιακά και μέχρι τα τέλη του 2026, λόγω της αύξησης του πλεονάσματος πετρελαίου.

Διεύρυνση του πλεονάσματος πετρελαίου

Αυτό αναφέρουν αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, οι οποίοι επισημαίνουν: «Αναμένουμε ότι το πλεόνασμα πετρελαίου θα διευρυνθεί και θα φτάσει κατά μέσο όρο τα 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το τέταρτο τρίμηνο του 2025 (έως) το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με αποτέλεσμα την αύξηση σχεδόν 800 εκατομμυρίων βαρελιών στα παγκόσμια αποθέματα μέχρι το τέλος του 2026».

Μείωση στην αξία του Brent

Εκτιμούν, ακόμη, ότι το αποθηκευμένο πετρέλαιο στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ θα αποτελεί το ένα τρίτο του συνολικού παγκόσμιου αποθέματος ήτοι 270 εκατομμύρια βαρέλια το 2026. Σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση στις χώρες του ΟΟΣΑ, αυτό θα μειώσει την εύλογη αξία του Brent από τα τρέχοντα επίπεδα που κινούνται γύρω από τα 75 δολάρια.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs αναφέρουν ότι οι τιμές του Brent είναι πιθανό να παραμείνουν κοντά σε εκείνες των προθεσμιακών συμβολαίων κατά το υπόλοιπο του 2025, αλλά θα υποχωρήσουν κάτω από αυτά τα συμβόλαια τον επόμενο χρόνο, καθώς η αύξηση των αποθεμάτων του ΟΟΣΑ επιταχύνεται.

Σταθεροποίηση τιμής μετά την πτώση

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν την Τετάρτη, μετά την πτώση περισσότερο από 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η αγορά παρακολουθούσε τις νέες εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και οι επενδυτές στάθμισαν τους υψηλούς νέους δασμούς των ΗΠΑ στην Ινδία, τον τρίτο μεγαλύτερο καταναλωτή αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαμορφώνονται στα 67,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 63,27 δολάρια.