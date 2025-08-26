Την αποπομπή της διοικητού της Fed Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε επιστολή του προς την Κουκ –την πρώτη Αφροαμερικανίδα που υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Federal Reserve– ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει «επαρκή λόγο να σας απομακρύνω από τη θέση σας», διότι το 2021 η ίδια δήλωσε σε έγγραφα για στεγαστικά δάνεια σε ακίνητα στο Μίσιγκαν και στη Τζόρτζια πως και τα δύο αποτελούσαν κύρια κατοικία της.

Η Κουκ απάντησε μερικές ώρες αργότερα με ανακοίνωση μέσω του δικηγορικού γραφείου του νομικού Άμπε Λόουελ, σημειώνοντας για τον Τραμπ ότι «δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος και καμία εξουσία» για την απομάκρυνσή της από τη θέση στην οποία διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022. «Θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου προς όφελος της αμερικανικής οικονομίας», πρόσθεσε.

Ο Λόουελ δήλωσε ότι οι απαιτήσεις του Τραμπ «στερούνται οποιασδήποτε νομιμότητας, βάσης ή εξουσίας» και τόνισε ότι «θα προβούμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για να αποτρέψουμε αυτή την απόπειρα».

Τα ερωτήματα γύρω από τα στεγαστικά δάνεια της Κουκ προέκυψαν για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα από τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), Γουίλιαμ Παλτ, ο οποίος παρέπεμψε το ζήτημα στη Γενική Εισαγγελέα Παμέλα Μπόντι για διερεύνηση.

Κίνηση που δεν έχει ξαναγίνει

Αν και η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Fed έχει σχεδιαστεί ώστε να υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας ενός προέδρου (η θητεία της Κουκ λήγει το 2038), ο Νόμος για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα επιτρέπει την απομάκρυνση ενός εν ενεργεία μέλους «για σοβαρό λόγο».

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ από προηγούμενους προέδρους, οι οποίοι, ιδίως από τη δεκαετία του 1970 και μετά, διατήρησαν αποστάσεις από τα ζητήματα της Fed, προκειμένου να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Νομικοί και ιστορικοί επισημαίνουν ότι μια πιθανή δικαστική διαμάχη θα άνοιγε πλήθος θεμάτων, από τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας και την ιδιαίτερη, «ημι-ιδιωτική» φύση και ιστορία της Fed, έως το κατά πόσο οι ενέργειες της Κουκ συνιστούν πράγματι λόγο απομάκρυνσης.

Ο Πίτερ Κόντι-Μπράουν, ειδικός στην ιστορία της Fed στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, σημείωσε ότι τα επίμαχα στεγαστικά δάνεια είχαν προηγηθεί του διορισμού της στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα και ήταν ήδη καταγεγραμμένα στα δημόσια αρχεία κατά τη διαδικασία ελέγχου και επικύρωσής της από τη Γερουσία.