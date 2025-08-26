Ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης, γνωστό μετεωρολογικά ως «χαμπούμπ», κάλυψε τμήματα της περιοχής του Φοίνιξ το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας σχεδόν μηδενική ορατότητα. Στην πορεία, ακολούθησαν ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την πόλη, αφήνοντας πίσω τους πεσμένα δέντρα, ζημιές από τον άνεμο και πολύωρες διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με το CNN, στο αεροδρόμιοΦοίνιξ Σκάι Χάρμπορ, μια γέφυρα σύνδεσης καταστράφηκε από ριπές ανέμου με ταχύτητα 70 μίλια/ώρα.

Dust storm blankets everything in its path as it rolls through the Phoenix, Arizona, area. pic.twitter.com/FpecQcryHo — Fox News (@FoxNews) August 26, 2025



Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Φοίνιξ εξέδωσε προειδοποιήσεις για την αμμοθύελλα και τις ισχυρές καταιγίδες όταν το κύμα κακοκαιρίας έφτασε στην κομητεία Μαρίκοπα, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την οδήγηση λόγω της επικίνδυνα χαμηλής ορατότητας.

Το Τμήμα Μεταφορών της Αριζόνας έκανε λόγο για πλημμύρες στους δρόμους, καλώντας τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, εξαιτίας των καταιγίδων πάνω από 60.000 πελάτες στην Αριζόνα έμειναν χωρίς ρεύμα, με την πλειοψηφία των προβλημάτων ηλεκτροδότησης να καταγράφονται στην κομητεία Μαρίκοπα, σύμφωνα με την PowerOutage.us.

Για περίπου μία ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Φοίνιξ Σκάι Χάρμπορ επέβαλε ground stop και ανέστειλε όλες τις προσγειώσεις και απογειώσεις, αφού οι εγκαταστάσεις καλύπτονταν από ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης. Αργότερα αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου, υπήρχαν ωστόσο καθυστερήσεις στις πτήσεις μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας.