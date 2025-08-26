Προφυλακιστέος για το ειδεχθές έγκλημα που διέπραξε, κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο συζυγοκτόνος του Βόλου, μετά την απολογία του στον ανακριτή, η οποία πραγματοποιήθηκε με υπόμνημα. Την ίδια ώρα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της στην Αλβανία, τελείτο η κηδεία του θύματος, παρουσία των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών τους, καθώς για διοικητικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η παρουσία και του τέταρτου.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση» υποστήριξε στο απολογητικό του υπόμνημα ο 40χρονος και επέμεινε ότι σκότωσε την 36χρονη «εν βρασμώ ψυχής». Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε «στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντι» στο θύμα και δήλωσε «συντετριμμένος». Για ακόμη μία φορά επανέλαβε πως τη σκότωσε, καθώς το θύμα διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα: γεγονός, που όπως ισχυρίζεται, του το παραδέχθηκε. Τα παιδιά τους ωστόσο διαψεύδουν κατηγορηματικά τις δηλώσεις του.

Ο δράστης ισχυρίστηκε επίσης πως το παιδί το οποίο απέβαλε η 36χρονη, δεν ήταν δικό του αλλά άλλου άνδρα.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, το οποίο επικαλείται το τοπικό thenewspaper, ο 40χρονος υποστήριξε ότι βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά. «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή», σημειώνει, δηλώνοντας «βαθιά μετανιωμένος» και ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του. «Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος και να ήμουν εγώ στη θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος. Σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου μέσα στο κρατητήριο», ανέφερε.

Ζητάει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Διέψευσε ότι είχε ασκήσει βία στη σύζυγό του. «Ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση, ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία. Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ισχυρίστηκε, συμπληρώνοντας πως αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, «θα είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».

Καταλήγοντας στο υπόμνημα του, ζητά διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Υπενθυμίζει ότι είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

Τι απαντά η οικογένεια της 36χρονης

Η δικηγόρος της οικογένειας της 36χρονης τόνισε πως το θύμα είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της συμβίωσης με τον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με δηλώσεις, τις οποίες μεταδίδει το gegonotanews, η δικηγόρος σημείωσε πως «η Μαριόλια δολοφονείται για δεύτερη φορά με όσα ακούγονται από την πλευρά του δράστη και σπιλώνεται η μνήμη της με τρόπο άδικο και εξευτελιστικό».

Η συγκλονιστική κατάθεση παιδιού του ζευγαριού και άλλου αυτόπτη μάρτυρα της γυναικοκτονίας

Το στυγερό έγκλημα που διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια του περιγράφει καρέ καρέ στην κατάθεσή του το ένα από τα παιδιά της 36χρονης.

«Κατάλαβα ότι η μητέρα μου ήταν πολύ φοβισμένη» αναφέρει το παιδί και συμπληρώνει «κάποια στιγμή, και, ενώ ήταν και οι δύο οι γονείς μου στο σπίτι, ο πατέρας έτρεξε προς την πόρτα της κουζίνας, που είναι δίπλα από το υπνοδωμάτιο μου και κατευθύνθηκε προς το μπαλκόνι. Εκεί είχε μία κασετίνα με διάφορα εργαλεία ψησίματος», αναφέρει το παιδί.

«Πήρε ένα από αυτά, το οποίο ήταν μία μεγάλη λαβίδα που κατέληγε σε μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει την μητέρα μου», σημειώνει και συμπληρώνει: «Προσπάθησε να κλείσει την ξύλινη πόρτα της κουζίνας προκειμένου να μην καταφέρει ο πατέρας μου να μπει μέσα, αλλά εκείνος κατάφερε να σπάσει την πόρτα. Η μητέρα μου άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες της πολυκατοικίας και ο πατέρας μου έτρεχε από πίσω της» καταλήγει.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο, περιγράφει πως είδε «έναν άνδρα σε μανία να βρίσκεται πάνω από μία πεσμένη γυναίκα, η οποία ήταν μέσα στα αίματα και να την χτυπάει βίαια σε όλο της το σώμα». «Ένα αγόρι 15 ετών έπιασε και άρπαξε από τη μέση τον άνδρα αυτόν και τον τράβηξε δυνατά προς τα έξω, με συνέπεια να πέσουν στην είσοδο της πολυκατοικίας και αυτή να σπάσει», καταθέτει.