Αύριο Τετάρτη 27/8 στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών θα γίνει η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα που πέθανε σε ηλικία 79 ετών.

Σε ανάρτησή του ο γιος του Λάμπρος προτείνει αντί στεφάνων να ενισχυθεί το έργο του ΤΑΣΕΗ (TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN HΘOΠOIΩN) καθώς, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας «λάτρευε τους ηθοποιούς».

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα. Ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Wilson High School της Πενσυλβάνιας και στη συνέχεια σπούδασε Αγγλική και Ελληνική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1972.

Εργάστηκε ως συντάκτης, αρθρογράφος, αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης σε πλήθος εφημερίδων, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του συνέχιζε να αρθρογραφεί σε blogs και έντυπα.

Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε το 2002, όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, όμως δεν επανεξελέγη το 2007. Το 2009 κατήλθε ως υποψήφιος με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στην Α΄ Αθηνών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση (πρώτος επιλαχών).

Στις δημοτικές εκλογές του 2010 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη, όντας πρώτος στο 6ο δημοτικό διαμέρισμα. Στη συνέχεια διετέλεσε γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Το 2014 επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου, από την οποία όμως αργότερα αποχώρησε και ανεξαρτητοποιήθηκε. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ, από τον οποίο παραιτήθηκε το 2015, όταν ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης».

Το ίδιο έτος επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, έπειτα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά, και ήταν υποψήφιος βουλευτής στην Α΄ Αθηνών στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, χωρίς όμως να εκλεγεί.