Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός

Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Λάμπρος, μέσω ανάρτησής του:

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».

View this post on Instagram A post shared by Lampros Konstantaras (@lamproskonstantaras)

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα. Ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Wilson High School της Πενσυλβάνιας και στη συνέχεια σπούδασε Αγγλική και Ελληνική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1972.

Εργάστηκε ως συντάκτης, αρθρογράφος, αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης σε πλήθος εφημερίδων, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του συνέχιζε να αρθρογραφεί σε blogs και έντυπα.

Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε το 2002, όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, όμως δεν επανεξελέγη το 2007. Το 2009 κατήλθε ως υποψήφιος με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στην Α΄ Αθηνών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση (πρώτος επιλαχών).

Στις δημοτικές εκλογές του 2010 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη, όντας πρώτος στο 6ο δημοτικό διαμέρισμα. Στη συνέχεια διετέλεσε γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Το 2014 επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου, από την οποία όμως αργότερα αποχώρησε και ανεξαρτητοποιήθηκε. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ, από τον οποίο παραιτήθηκε το 2015, όταν ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης».

Το ίδιο έτος επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, έπειτα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά, και ήταν υποψήφιος βουλευτής στην Α΄ Αθηνών στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, χωρίς όμως να εκλεγεί.

Η τελευταία του ανάρτηση

Στην τελευταία του ανάρτηση, στις 2 Αυγούστου εμφανιζόταν χαμογελαστός μαζί με την σύζυγό του, Βίκυ σε μια βόλτα τους στην Γλυφάδα.



Συγκεκριμένα έγραφε: «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας».

Τα συλλυπητήρια της ΝΔ

Ανακοίνωση, για την απώλεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα, εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας»