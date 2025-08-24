Έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η ζωή και η καριέρα του μονάκριβου γιου του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.
Είχε γεννηθεί στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, καρπός του γάμου του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την ηθοποιό Ιουλία Γεωργοπούλου.
Σε συνέντευξη του, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος είχε διηγηθεί για τον Λάμπρο Κώνσταντάρα: «Ο πατέρας μου που φαντάζονται ότι μου προσέφερε τα πάντα, ήταν ζορισμένος τα πρώτα χρόνια, που ήμουν στο δημοτικό.
Έφυγε από το αυτόν τον κόσμο φτωχός. Δεν ήθελε καθόλου να γίνω ηθοποιός, με απέτρεψε. Ο χωρισμός των γονιών μου με διαμόρφωσε. Δεν συζήτησα ποτέ με τον πατέρα μου τον χωρισμό του από την μητέρα μου, γιατί φοβόμουν τι θα μου πει.