ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

Έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η ζωή και η καριέρα του μονάκριβου γιου του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και πατέρας του δημοσιογράφου Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Είχε γεννηθεί στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, καρπός του γάμου του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την ηθοποιό Ιουλία Γεωργοπούλου.

Σε συνέντευξη του, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος είχε διηγηθεί για τον Λάμπρο Κώνσταντάρα: «Ο πατέρας μου που φαντάζονται ότι μου προσέφερε τα πάντα, ήταν ζορισμένος τα πρώτα χρόνια, που ήμουν στο δημοτικό.

Έφυγε από το αυτόν τον κόσμο φτωχός. Δεν ήθελε καθόλου να γίνω ηθοποιός, με απέτρεψε. Ο χωρισμός των γονιών μου με διαμόρφωσε. Δεν συζήτησα ποτέ με τον πατέρα μου τον χωρισμό του από την μητέρα μου, γιατί φοβόμουν τι θα μου πει.

Σε νεαρή ηλικία με τον πατέρα του και την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Μια δύσκολη στιγμή για εκείνον, όταν σε ένα θεατρικό δράμα, εμφανίστηκε στη σκηνή και γέλασαν όλοι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χρόνια της αρρώστιας του. Ξαφνικά έπαθε εγκεφαλικό και δεν μπορούσε να μιλήσει. Με τσάκισε».

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας τελείωσε το λύκειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολογίας.

Εκτός από την δημοσιογραφία στην οποία χάραξε δυναμική πορεία δεκαετιών, είχε ασχοληθεί και με την πολιτική: Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση και κατόπιν στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Την επόμενη δεκαετία θα εκλεγόταν δύο φορές δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη με την οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά: την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Το αγαπημένο ζευγάρι θα γιόρταζε σε λίγα χρόνια 60 χρόνια κοινής πορείας στην ζωή...

Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

"Όχι Μήτσο μου, όχι κι εσύ" έγραψε συγκλονισμένη στον λογαριασμό της στο Facebook η Έλενα Ακρίτα. Οι δυο τους παρουσίαζαν μαζί την εκπομπή "Κυριακάτικα" στην Κρατική Τηλεόραση της δεκαετίας του 80 γράφοντας τηλεοπτική ιστορία.

Λάμπρος και Δημήτρης Κωνσταντάρας το 1972: «Το ταλέντο σου δεν ξεχνιέται.Όλες οι στιγμές μου μαζί σου δεν ξεχνιούνται. ΕΣΥ δεν ξεχνιέσαι.» έγραψε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας για τον αξέχαστο πατέρα του και τη σπάνια αυτή φωτογραφία: «Βγάλαμε τη φωτογραφία στις πρόβες τού "Τι 30, τι 40,τι 50" στο θέατρο Σινεάκ, το 1972. Μόλις είχα πάρει το πτυχίο μου. Μου είχες εμπιστευτεί τη μουσική και τα τραγούδια. Αλλά ...σιχαινόσουνα τα γένια μου. Και οι δυο, με το τσιγάρο στο χέρι. Μπαμπακούλη μου λίγα χρόνια ζήσαμε πραγματικά ΜΑΖΙ. Αλλά άξιζαν τον κόπο"..

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανάρτηση του γιου του, Λάμπρου Κωνσταντάρα που έχει ακολουθήσει με επιτυχία τα βήματα του πατέρα του στην δημοσιογραφία:

"Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο.

Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.

Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για όλα σ'αγαπάμε.

Παυλίνα, Λάμπρος και μαμά"

