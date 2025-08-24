Έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η ζωή και η καριέρα του μονάκριβου γιου του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Μια δύσκολη στιγμή για εκείνον, όταν σε ένα θεατρικό δράμα, εμφανίστηκε στη σκηνή και γέλασαν όλοι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χρόνια της αρρώστιας του. Ξαφνικά έπαθε εγκεφαλικό και δεν μπορούσε να μιλήσει. Με τσάκισε».

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας τελείωσε το λύκειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολογίας.

Εκτός από την δημοσιογραφία στην οποία χάραξε δυναμική πορεία δεκαετιών, είχε ασχοληθεί και με την πολιτική: Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση και κατόπιν στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Την επόμενη δεκαετία θα εκλεγόταν δύο φορές δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη με την οποία είχε αποκτήσει δύο παιδιά: την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Το αγαπημένο ζευγάρι θα γιόρταζε σε λίγα χρόνια 60 χρόνια κοινής πορείας στην ζωή...

Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

"Όχι Μήτσο μου, όχι κι εσύ" έγραψε συγκλονισμένη στον λογαριασμό της στο Facebook η Έλενα Ακρίτα. Οι δυο τους παρουσίαζαν μαζί την εκπομπή "Κυριακάτικα" στην Κρατική Τηλεόραση της δεκαετίας του 80 γράφοντας τηλεοπτική ιστορία.

Λάμπρος και Δημήτρης Κωνσταντάρας το 1972: «Το ταλέντο σου δεν ξεχνιέται.Όλες οι στιγμές μου μαζί σου δεν ξεχνιούνται. ΕΣΥ δεν ξεχνιέσαι.» έγραψε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας για τον αξέχαστο πατέρα του και τη σπάνια αυτή φωτογραφία: «Βγάλαμε τη φωτογραφία στις πρόβες τού "Τι 30, τι 40,τι 50" στο θέατρο Σινεάκ, το 1972. Μόλις είχα πάρει το πτυχίο μου. Μου είχες εμπιστευτεί τη μουσική και τα τραγούδια. Αλλά ...σιχαινόσουνα τα γένια μου. Και οι δυο, με το τσιγάρο στο χέρι. Μπαμπακούλη μου λίγα χρόνια ζήσαμε πραγματικά ΜΑΖΙ. Αλλά άξιζαν τον κόπο"..

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανάρτηση του γιου του, Λάμπρου Κωνσταντάρα που έχει ακολουθήσει με επιτυχία τα βήματα του πατέρα του στην δημοσιογραφία:

"Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο.

Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.

Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για όλα σ'αγαπάμε.

Παυλίνα, Λάμπρος και μαμά"