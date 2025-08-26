Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι διακοπές μίας 56χρονης Νορβηγίδας στη Ρόδο, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε δωμάτιο ξενοδοχείου από τον 54χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο 54χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε σωματικές βλάβες στην σύντροφό του, τραβώντας την από τα μαλλιά, χτυπώντας την στο πρόσωπο με μπουνιές, ενώ τη δάγκωσε και στο μάγουλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν δύο μέρες και ο 54χρονος συνελήφθη μετά από την καταγγελία που έγινε από την σύντροφό του, σε βάρος του, η οποία ωστόσο δήλωσε στην Αστυνομία πως δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη, αλλά ούτε θέλει να τον ξαναδεί, παρά μόνο να χωρίσουν.

Ο 54χρονος από την πλευρά του αρνείται όσα του καταλογίζονται και ισχυρίζεται πως η σύντροφός του είναι αυτή που τον κλείδωσε έξω από το δωμάτιο στο μπαλκόνι και τον άφησε εκεί για πέντε ώρες και πως όταν του άνοιξε την πόρτα, της ζήτησε να φύγει από το δωμάτιο και εκείνη τον χτύπησε.

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής.

Η δίκη επρόκειτο να γίνει χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, ωστόσο αναβλήθηκε για σήμερα, ενώ ο 54χρονος που κρατούνταν, αφέθηκε ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους:

Να αλλάξει ξενοδοχείο για τη διαμονή του, το οποίο θα βρίσκεται είτε στην πόλη, είτε στη δυτική πλευρά του νησιού μας (αυτό που έμενε με τη σύζυγό του βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού).

Να μην προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση 20 μέτρων.

επικοινωνία με την παθούσα.

Απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.

Τι λέει η δικογραφία

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, ο 54χρονος βρίσκεται μαζί με την 56χρονη επίσης Νορβηγίδα σύντροφό του στο νησί μας για διακοπές και κατέλυσαν σε ξενοδοχείο στην ανατολική πλευρά του νησιού, όμως μετά από αυτά που συνέβησαν μεταξύ τους, χθες τα ξημερώματα οδηγήθηκαν στην Αστυνομία, όπου η σύντροφος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του 54χρονου αναφέρει η rodiaki.gr.

Η ίδια ισχυρίζεται, ότι στις 6 το απόγευμα στις 24 Αυγούστου στο δωμάτιό τους, ο σύντροφός της κατανάλωνε ποσότητα αλκοόλ και όταν εκείνη τού ζήτησε να σταματήσει να το κάνει, εκείνος την απείλησε ότι θα τη χτυπήσει και στη συνέχεια την έπιασε από τα μαλλιά, της τα τραβούσε, τις έριξε μπουνιές στο πρόσωπό της, στο χείλος της, την έσπρωξε και πέφτοντας στο πάτωμα χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, στις παλάμες αλλά και στα δάκτυλά της, ενώ τη δάγκωσε και στο αριστερό της μάγουλο!

Ο 54χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρνείται όσα του καταλογίζονται, ενώ σήμερα, συνοδευόμενος από τη συνήγορό του κα Κατερίνα Βολονάκη, θα δικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου.