Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα σε αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση ή διάρκεια. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, αγγίζοντας τους 33 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ενισχύσεις στο Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε ορεινές περιοχές, από τη Μακεδονία έως και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, τα καιρικά φαινόμενα δεν θα είναι μεγάλης έντασης και διάρκειας, και αργά το απόγευμα θα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και το μεσημέρι θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια, 32-33 στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Στους 29 βαθμούς θα φτάσουν οι μέγιστες τιμές σε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη, ενώ έως 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις: στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο σε πιο ισχυρές εντάσεις, φτάνοντας τα 4-6 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς, με βοριάδες έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής έντασης και διάρκειας. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Mεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ορεινά Πελιποννήσου και δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ