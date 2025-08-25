Δεν το βάζει κάτω η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, αφυπηρετήσασα Εισαγγελέας Εφετών, Σοφία Αποστολάκη και μήνες μετά τον θάνατό του συνεχίζει από καιρού εις καιρόν να απευθύνει ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 39χρονος ψυχολόγος, καθώς φέρεται πως δεν έχει πειστεί από τα πορίσματα των ειδικών.

Η πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας επανέρχεται με νέα ανάρτησή της στα social media για την απώλεια του γιου της, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έπειτα από αναζητήσεις 50 ημερών αφότου χάθηκαν τα ίχνη του, κατά τις πρώτες ημέρες του 2025, στη Λάρισα.

Η κ. Αποστολάκη ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ένα απόσπασμα του διάσημου ρώσου συγγραφέα και νομπελίστα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν:

«Ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε ότι λένε ψέματα,

Ξέρουμε ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα.

ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ!!!!»

Τις φράσεις αυτές από το έργο του Σολζενίτσιν συνόδεψε με μια φωτογραφία του γιου της, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε μια πλαγιά του Τυρνάβου τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το larissanet, πρόσφατα ο εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας, που είχε αναλάβει την υπόθεση, απέρριψε την έγκληση του πατέρα του Βασίλη Καλογήρου, που έκανε λόγο για αρπαγή και δολοφονία, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση που παραδόθηκε στις Αρχές, προς το τέλος Ιουνίου, ανέφερε ως ενεργό αιτία θανάτου τη θανατηφόρο υποθερμία και οι όποιες αλλοιώσεις στο σώμα καταγράφηκαν ως μεταθανάτιες.

Κατά της εισαγγελικής διάταξης υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών από τον εγκαλούντα, όπως προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και μένει να φανεί αν η δημοσίευση της κ. Αποστολάκη σχετίζεται ως ένα βαθμό με αυτή την εξέλιξη.