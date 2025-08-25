Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Στα Πατήσια, διαρρήκτης επιχείρησε να εισβάλει σε διαμέρισμα ενώ ήταν μέσα ο ιδιοκτήτης, και όταν έγινε αντιληπτός για να ξεφύγει, βούτηξε στο κενό από το μπαλκόνι.

Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν διαρρήκτη, μέρα μεσημέρι, την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον μόλις τριών ετών γιο του.

Ο ιδιοκτήτης άκουσε θόρυβο, κυνήγησε τον δράστη, ο οποίος διέσχισε το μπαλκόνι και πήδηξε πέφτοντας στο δέντρο και στη συνέχεια στο οδόστρωμα.

Την ώρα εκείνη η σύζυγος του θύματος με τον μεγαλύτερο γιο τους έλειπαν από το σπίτι.

Στο σημείο έφτασε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο όπου παραμένει φρουρούμενος.

Λίγα λεπτά πριν την επεισοδιακή διάρρηξη ο ίδιος δράστης είχε εισβάλει και σε διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας.

Στο έλεος διαρρηκτών τα σπίτια

Οι κλοπές και οι διαρρήξεις έχουν γίνει μάστιγα σε πολλές γειτονιές της Αθήνας.

Στη Νέα Σμύρνη η Αστυνομία συνέλαβε 24χρονο, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού λήστεψε τρία μίνι μάρκετ στην περιοχή.