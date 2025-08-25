Μία γυναίκα περίπου 40 χρονών έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από το μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας στο Αγρίνιο. Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.

Πρόκειται για αυτοκτονία καθώς η γυναίκα φώναζε πως θα πέσει στο κενό και προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα παρά τις εκκλήσεις όλων.

Οι Αρχές που έσπευσαν στο σημείο δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν την τραγωδία και η πτώση έγινε την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα. Η γυναίκα ήταν μητέρα ενός παιδιού και γνωστή επαγγελματίας στην περιοχή σύμφωνα με το agriniopress.gr.