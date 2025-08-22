Με την έγκριση για την ανέγερση χιλιάδων νέων εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την παράλληλη προώθηση στρατιωτικών επιχειρήσεων στην καρδιά της Πόλης της Γάζας με σκοπό την κατάληψή της, το Ισραήλ προχωρεί δυναμικά σε έναν δρόμο που απομακρύνει δραματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο δημιουργίας ενός βιώσιμου Παλαιστινιακού Κράτους.

Παρά τη διεθνή κατακραυγή και την αυξανόμενη στήριξη στην ιδέα της αναγνώρισης παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης, η ισραηλινή κυβέρνηση κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Το ενδεχόμενο ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους όχι απλώς απομακρύνεται, θάβεται μεθοδικά. Οι οικισμοί επεκτείνονται, η στρατιωτική κατοχή εδραιώνεται, και η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, υπό την πίεση των ακροδεξιών εταίρων της, επιλέγει την παράταση της σύγκρουσης αντί της αναζήτησης λύσης.

Το σχέδιο Ε1 ως «καρφί στο φέρετρο»

Το σχέδιο E1, παγωμένο από το 2012, κυρίως λόγω διεθνών ενστάσεων, το οποίο ενέκρινε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, ουσιαστικά θα χωρίσει τη Δυτική Όχθη στα δύο, καθώς περιλαμβάνει την έγκριση της οικοδόμησης 3.400 οικιστικών μονάδων στην περιοχή Ε1, συνδέοντας έτσι την Ιερουσαλήμ με τον εβραϊκό οικισμό Μαάλε Αντούμιν και αποκόβοντας τη βόρεια Δυτική Όχθη από το νότιο τμήμα της.

Η έγκριση του σχεδίου, που αναμένεται να καταστρέψει την εναπομένουσα παλαιστινιακή εδαφική συνοχή, συνοδεύτηκε από μια δήλωση με απόλυτη σαφήνεια: «Η ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους σβήνεται από το τραπέζι», τόνισε ο σκληροπυρηνικός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς. Κάθε νέος εποικισμός λειτουργεί ως ένα «καρφί στο φέρετρο της επικίνδυνης ιδέας» της σύστασης του Παλαιστινιακού Κράτους, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Άβιβ Τατάρσκι, ερευνητής της ισραηλινής μη κυβερνητικής οργάνωσης, Ir Amim μίλησε στο «Βήμα» για «συνειδητή εφαρμογή καθεστώτος απαρτχάιντ», εξηγώντας ότι «θα εκδιωχθούν δεκάδες παλαιστινιακές κοινότητες, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές ενέργειες για την κατεδάφιση κτιρίων» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει επείγοντα μέτρα.

Πράγματι, η εντεινόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί διεθνή κατακραυγή. Η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη του Ε1 «θα θέσει τέλος» στη λύση των δύο κρατών. Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι και της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, μίλησαν για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, ερωτηθείς για την E1, σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι δήλωσε ότι η συζήτηση για μια λύση δύο κρατών, δεν αποτελεί «υψηλή προτεραιότητα» για την κυβέρνηση Τραμπ και ότι υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πώς θα μοιάζει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η κατάληψη της Πόλης της Γάζας

Στο μεταξύ, το Ισραήλ κλιμακώνει τη στρατιωτική του παρουσία στον παλαιστινιακό θύλακα, με τα σχέδια κατάληψης της Πόλης της Γάζας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο ισραηλινός στρατός κάνει λόγο για «επιχειρησιακό έλεγχο» άνω του 75% της περιοχής, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη ανεβάζουν το ποσοστό αυτό σχεδόν στο 90%. Κινητοποιούνται 60.000 έφεδροι, νέες φάσεις του πολέμου προαναγγέλλονται, και ο αριθμός των εκτοπισμένων, των πεινασμένων και των νεκρών πολλαπλασιάζεται.

Η κλιμάκωση αυτή, ωστόσο, βρίσκει αντίθετη την πλειοψηφία των ισραηλινών πολιτών, η οποία σύμφωνα με δημοσκοπήσεις διαφωνεί με την κατάληψη της Γάζας και απαιτεί την επιστροφή των ομήρων ως απόλυτη προτεραιότητα. Πολλοί Ισραηλινοί φοβούνται ότι η Χαμάς θα σκοτώσει τους εναπομείναντες ομήρους -που υπολογίζονται σε 20 άτομα- εάν η στρατιωτική επιχείρηση προχωρήσει.

Και οι δύο αυτές κινήσεις υποδηλώνουν ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου υποκύπτει στις ιδεολογικές φιλοδοξίες των εξτρεμιστών εταίρων του στον συνασπισμό του, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία – ακόμη και με το κόστος της διεθνούς απομόνωσης του Ισραήλ.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι ο Σμότριτς ηγήθηκε μιας εκστρατείας πίεσης, με την απειλή να εγκαταλείψει ο ίδιος και άλλοι ακροδεξιοί τον συνασπισμό του Νετανιάχου, και ενδεχομένως να ρίξουν την κυβέρνησή του, εάν συναινούσαν στην τελευταία προτεινόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την οποία είχε αποδεχθεί η Χαμάς.