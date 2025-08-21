Στρατιωτικοί επικεφαλής από τις ΗΠΑ και μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών έχουν ετοιμάσει στρατιωτικές επιλογές για την Ουκρανία και θα τις παρουσιάσουν στους αντίστοιχους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι στρατιωτικοί σχεδιαστές των ΗΠΑ και της Ευρώπης έχουν αρχίσει να διερευνούν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τη σύγκρουση, μετά τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στην προστασία της χώρας στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

“Αυτές οι επιλογές θα παρουσιαστούν στους αντίστοιχους συμβούλους εθνικής ασφάλειας κάθε χώρας για να ληφθούν υπόψη στις τρέχουσες διπλωματικές προσπάθειες”, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ των αρχηγών άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον.

Η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της ενθαρρύνθηκαν από την υπόσχεση του Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Δευτέρας για εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, αλλά πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποφασίσουν οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι σχεδιαστές τι θα ήταν στρατιωτικά εφικτό και αποδεκτό από το Κρεμλίνο.

Μια επιλογή ήταν η αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά με τις ΗΠΑ να έχουν τον έλεγχο της διοίκησης και του ελέγχου τους, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.